Comienzan a formarse las primeras retenciones en varios puntos de la Región por la protesta de los agricultores

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de la Región de Murcia registran a esta hora las primeras retenciones por la protesta que los agricultores protagonizan este jueves, en una movilización que tiene carácter nacional, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

En la Región, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA llevan a cabo esta jornada de protesta, que contará con un amplio dispositivo de tráfico y de seguridad para mantener el equilibrio necesario entre el derecho de manifestación de los agricultores y la libertad de movimiento la población, sin que se vea afectada la prestación de servicios básicos ni el acceso a infraestructuras críticas.

En concreto, las retenciones se registran desde primera hora de la mañana en el kilómetro 170 de la autovía A-30, entre las localidades de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena; y en el empalme de Archena, por lo que la Guardia Civil de Tráfico ha desviado la circulación por el Arco Noroeste, en Murcia. Igualmente, hay retenciones en el kilómetro 622 de La Hoya (Lorca).