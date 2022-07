Parlamento Europeo.- Dolors Montserrat pide proteger la sanidad europea frente a ciberataques

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido al ministro de Sanidad checo, Vlastimil Válek, que la salud sea una prioridad para la presidencia de la República Checa del Consejo de la Unión Europea y protegerla de ciberataques.

Así se ha pronunciado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en la que el ministro ha presentado las prioridades en Sanidad para la presidencia checa del Consejo que acaba de comenzar el 1 de julio.

La ex ministra de Sanidad ha subrayado que el hecho de que la salud "no aparezca entre las 5 prioridades no puede significar que sea ignorada". "Sería un error que no nos podemos permitir", ha apostillado.

Así, ha manifestado su deseo de que "la hayan considerado a través de las otras prioridades que han establecido, como el refuerzo de la seguridad del ciberespacio y la resistencia estratégica de la economía europea".

La portavoz ha recordado que la sanidad "es uno de los objetivos más sensibles a las amenazas de guerras híbridas y de ciberataques" y que "estos ataques acarrean graves consecuencias para la seguridad del paciente, trastorno en la gestión diaria, además de un importante gasto económico".

Como ejemplos, ha citado "los ciberataques al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, el Hospital Universitario de Düsseldorf, algunos hospitales franceses o el Servicio de Salud de Irlanda". "Son algunos ejemplos de lo expuesto que se encuentra el sector Salud en Europa", ha añadido.

En clave nacional, ha explicado que "la sanidad pública española ha sufrido en el 2021 más de 120 ciberataques con un nivel de peligrosidad muy alto y más de 2000 de peligrosidad alta".

Además, "en cuanto a violación de datos de pacientes y otros datos en el marco de proyectos de investigación, sujetos a propiedad intelectual y desarrollo de patentes, se han registrado más de 50.000 intentos de forzar la protección informática solamente en España".

Montserrat ha insistido en que "la autonomía estratégica y la resiliencia de nuestra industria farmacéutica y sanitaria europea, así como la protección de nuestras inversiones en innovación son esenciales para garantizar la salud de nuestros ciudadanos."

"Espero que la presidencia Checa cuente con esta prioridad y la salud sea abordada como un asunto de seguridad para proteger el bienestar de nuestros ciudadanos, la competitividad y el liderazgo de nuestra industria y la defensa del mejor modelo de cuidado de la salud para nuestros ciudadanos", ha concluido.