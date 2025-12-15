La Eurocámara debatirá este miércoles los casos de acoso sexual en el PSOE, a petición del PP

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo debatirá este miércoles en la sesión plenaria los casos de acoso sexual en instituciones públicas, después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya solicitado incluirlo en el orden del día, en un contexto marcado por la sucesión de denuncias conocidas en el PSOE en las últimas semanas.

El cambio de agenda se ha decidido al inicio del pleno de la Eurocámara que se celebra cada mes en Estrasburgo (Francia), tras una votación solicitada por el PPE y que ha salido adelante con 323 votos a favor, 112 en contra y 12 abstenciones.

Durante el debate previo a la votación, la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Monserrat, ha defendido la necesidad de abordar esta cuestión en la Eurocámara "por las víctimas" y ha acusado al PSOE de haber encubierto presuntos casos de acoso sexual dentro de sus filas.

"Lo sabían y no hicieron nada. Las víctimas que lo comunicaron internamente fueron destituidas, ignoradas, silenciadas y forzadas a no denunciar", ha sentenciado Monserrat.

La dirigente popular ha reclamado que las instituciones europeas debatan este tipo de situaciones y ha advertido de que no hacerlo supondría, a su juicio, "proteger a los verdugos y a sus cómplices".

El debate llega en un momento de fuerte tensión política en España, tras hacerse públicos varios casos de presunto acoso sexual que afectan a dirigentes socialistas en distintos territorios, lo que ha provocado dimisiones, expedientes internos y un creciente malestar dentro del PSOE.