BRUSELAS 28 Ene.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la iniciative ciudadana presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) para que las agresiones a agentes sean tipificadas como "eurodelito" y para que se reconozca a los policías como profesión de alto riesgo mediante una directiva europea.

Así lo ha concluido la Presidencia de la comisión tras escuchar a los promotores de la solicitud y a representantes de la Comisión Europea, en un debate en el que los peticionarios han insistido en la necesidad de una respuesta normativa a escala comunitaria ante, según aseguran, el aumento de las agresiones contra los cuerpos policiales.

"Las directivas marco no cubren el riesgo específico de ataques intencionales de terceros vinculados a la autoridad pública. No hablamos de riesgos genéricos o accidentes laborales, hablamos de violencia deliberada contra trabajadores por razón de su función pública", ha señalado el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez.

En su intervención, ha reclamado avanzar en una armonización europea que evite "niveles de protección distintos" entre Estados miembro, al considerar que dejar toda la responsabilidad en manos del empleador genera desigualdades y que un policía europeo no dispone hoy de la misma protección jurídica y laboral según el país en el que ejerza.

el portavoz sindical ha reiterado que la petición plantea dos medidas concretas: el reconocimiento de los cuerpos policiales como profesión de alto riesgo mediante una directiva y la tipificación de las agresiones como eurodelito, recordando que el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite incorporar nuevas categorías delictivas. "No hablamos de privilegios, hablamos de vida, integridad y dignidad", ha subrayado.

Por parte del Ejecutivo comunitario, la Dirección General de Empleo ha recordado que la UE ya dispone de directivas de salud y seguridad en el trabajo aplicables también a los agentes de policía, incluidas las situaciones derivadas de la violencia ejercida por terceros, subrayando que corresponde al empleador adoptar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores frente a los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

Desde la Dirección General de Interior, han insistido en que el mantenimiento del orden público y la seguridad interna es competencia de los Estados miembro, por lo que la UE no puede fijar condiciones como salarios, prestaciones o edad de jubilación. También ha señalado que no existen estadísticas armonizadas a nivel europeo sobre episodios de violencia contra fuerzas del orden.

Durante el debate, el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha respaldado la petición y ha reclamado acelerar la tramitación de una directiva que reconozca a los policías como profesión de riesgo, así como avanzar en la tipificación de las agresiones, ante, según ha advertido, una violencia "extrema" que hace que "la situación lejos de mejorar siga empeorando".

Una posición apoyada por el eurodiputado de Vox Juan Carlos Guirauta, que además ha cargado contra el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska por "no dar la cara" ante la comisión y por dejar "abandonados a su suerte" a policías y guardias civiles, al tiempo que ha advertido de que estos ataques "no son casos aislados", reclamando más protección jurídica a nivel europeo.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno español para reforzar medios humanos y materiales, y ha rechazado lo que considera una "politización" del asunto, subrayando que la petición debe abordarse en clave europea y centrada en las condiciones laborales.