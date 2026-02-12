Eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitarán el Parque Nacional de Cabañeros

Archivo - El Parque Nacional de Cabañeros asegurará la calidad de las visitas a la ruta de "El Chorro" de los Navalucillos - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Europeo viajará del 16 al 18 de febrero a España para evaluar el posible cierre de la central nuclear Almaraz y la protección del Parque Nacional de Cabañeros.

El martes 17 de febrero, la delegación se trasladará a Toledo para analizar las inquietudes manifestadas en varias peticiones sobre la insuficiente protección medioambiental, la degradación de la biodiversidad y las supuestas lagunas en la aplicación de la legislación sobre medio ambiente de la Unión Europea en el Parqe Nacional de Cabañeros.

Los eurodiputados también se encontrarán con peticionarios y autoridades locales y provinciales. El miércoles 18 de febrero visitarán el Parque con representantes del Gobierno regional y expertos en medio ambiente y vida salvaje, según ha informado el PE en nota de prensa.