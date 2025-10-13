Irene Montero celebra el regreso de Reyes Rigo, "encerrada para criminalizar la solidaridad con Palestina"

La secretaria de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (d), recibe a varios activistas a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). Un grupo de 27 españoles de la flotilla Global Sumud que quedaban e - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha celebrado este lunes el regreso a España de la activista mallorquina Reyes Rigo.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, Montero ha alertado que Rigo estuvo "encerrada una semana más para criminalizar y disciplinar la solidaridad con Palestina" y que "nadie vuelva a intentarlo".

La eurodiputada ha instado igualmente a, mientras el alto el fuego salva vidas, "redoblar la movilización hasta que Palestina sea libre".