Irene Montero critica el "apagón mediático" de Podemos en las elecciones de Extremadura

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha protestado contra el "apagón mediático" que, según ella, estaría viviendo la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la campaña de las elecciones del próximo 21 domingo en esta CCAA.

"No es casualidad que Unidas por Extremadura, que es la fuerza que más crece, esté sufriendo un gran apagón mediático, porque al final lo que el poder establecido quiere es que se elija entre el mal menor", ha señalado la que fue ministra de Igualdad durante su intervención en 'Canal Red', recogida por Europa Press.

También ha sostenido que Podemos puede "dar la sorpresa" en estos comicios y explica que la formación pretende "dar a la gente las propuestas políticas que sí pueden resolver los problemas" como el cuidado de la sanidad pública o la inversión en política agraria en vez de en Defensa.

DE MIGUEL CONTRA EL "EXPOLIO" EN EXTREMADURA

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura ha atacado el "expolio" y el "modelo colonial de saqueo" de las grandes empresas que, según ella, se está produciendo en Extremadura.

Durante una entrevista en 'Las mañanas' de 'La 1', de Miguel ha abogado por un nuevo modelo productivo para "alejarse de este modelo colonial de saqueo, de expolio que llevamos décadas teniendo en Extremadura", y que supone que empresas e inversores "dejen migajas mientras se llevan los recursos".

También ha avisado del "retroceso importante" en materia de inversión en servicios públicos de los últimos dos años, siendo "campeones" en las listas de espera en los hospitales y con un déficit económico en la universidad pública extremeña.

Así las cosas, ha propuesto aplicar un nuevo sistema redistributivo de la riqueza en Extremadura que afecte a las grande fortunas y ha criticado la "revolución fiscal" de la expresidenta y candidata del PP, Maria Guardiola.

