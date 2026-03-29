Parlamento Europeo.- Maestre reivindica el papel de los fondos europeos en la preservación de la Semana Santa y el desarrollo rural

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre - PSOE

CIUDAD REAL 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado este domingo el papel de los fondos europeos en la preservación de la Semana Santa, de los elementos históricos y turísticos, y muy especialmente "para contribuir al enriquecimiento de las zonas rurales y fijar también población".

Maestre, que ha participado en la inauguración del Guardapasos municipal de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), financiado con fondos provenientes de Europa, ha valorado la cristalización de estos fondos "en las cosas de la tierra, en proyectos como este importantes por su simbolismo, pero también para la cultura y para el turismo", ha aseverado.

"Es un momento oportuno para reivindicar la importancia que tienen en los territorios rurales y en nuestro país, los Fondos de Desarrollo Rural, los Fondos de Cohesión y también los Fondos del programa Leader, que consiguen y que hacen que nuestra cultura se preserve", ha trasladado.

Y también ha defendido estas inversiones desde el punto de vista del trabajo que generan en las localidades, del dinamismo social y económico tan potente que producen, y por todo ello, ha vuelto a reclamar a la Comisión Europea que cambie su idea de dejar sin financiación obligatoria los fondos de desarrollo regional y rural. "No podemos permitir que la Comisión Europea se quiera lavar las manos en cuanto a la responsabilidad que tiene con las zonas rurales", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que la Ruta de la Pasión Calatrava es para los socialistas "un estandarte y un símbolo", además de un orgullo porque "no solo tiene la condición de la catalogación turística nacional, sino que además estamos trabajando para que tenga ese interés turístico internacional y yo estoy muy convencida de que va a salir adelante", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Pozuelo de Calatrava, David Triguero, ha explicado que este proyecto pretende poner en valor el "gran trabajo" que han realizado los hombres y mujeres vinculados a la Semana Santa, a las cofradías y a las hermandades, porque les va a permitir tener unas instalaciones dignas para custodiar su gran patrimonio.

En este aspecto, ha agradecido el trabajo que está haciendo Maestre desde Bruselas para pueblos como Pozuelo de Calatrava, que está teniendo una "legislatura histórica" en consecución de fondos europeos; en torno a 800.000 euros en distintas convocatorias, ha concluido.