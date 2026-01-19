El Supremo cita a 'Alvise' el 26 de enero para declarar voluntariamente por presunto acoso a sus eurodiputados

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, (i) a su llegada al Tribunal Supremo, a 20 de junio, en Madrid (España). Alvise está citado para prestar declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS), en el marco - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 26 de enero al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por presunto acoso a dos eurodiputados que se presentaron en su lista y que se han querelado contra él.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, del magistrado instructor, Manuel Marchena, después de que 'Alvise' haya mostrado, según indica, disposición de comparecer voluntariamente.

El magistrado preguntó a 'Alvise' si estaba dispuesto a comparecer antes de que el Parlamento Europeo pueda conceder la correspondiente autorización, tras la querella contra él de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.

El Supremo decidió admitir a trámite la querella contra el líder de SALF --en línea con el criterio de Fiscalía-- interpuesta el pasado 27 de junio por los eurodiputados, que terminaron por dejar el partido y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos que encabeza el partido Hermanos de Italia de Giorgia meloni.

Estos, por su parte, se han ratificado este mismo lunes en su declaración ante el juez en las querellas que presentaron contra el líder de SALF.

Se trata de la cuarta causa que el alto tribunal dirige contra 'Alvise'. Hasta ahora, estaba encausado por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

SE HAN PASADO AL GRUPO DE MELONI Y APLAUDEN A ESPINOSA

Los dos eurodiputados, que secundaron a Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de su Fundación Atenea, denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que 'Alvise' había publicado sobre ellos --en un 'podcast' y en un canal de Telegram--, sino que, incluso, habían llegado a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Ambos denunciaron y acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".

El Supremo detalla que cerraron algunas de sus redes sociales, en otras limitaron a terceros la posibilidad de comentarios, dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas.

Los eurodiputados expusieron que todo ello impedía "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", al margen "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

LLAMADAS A UNA ACTITUD HOSTIL CONTRA ELLOS

La Sala de lo Penal entendió que la conducta de 'Alvise' podría enmarcarse en esos delitos, "habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo --ya personalmente en el mencionado podcast, ya a través del canal de la aplicación Telegram que lleva su nombre y que, indiciariamente, él mismo gestiona o dirige-- a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil" hacia los eurodiputados.

Para el Supremo, "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito", 'Alvise' "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".

Y todo ello, subrayó, "sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

PERSEGUIDLES, GRITADLES, LLAMADLES CORRUPTOS

El TS apreció "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".

"Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo 'Alvise' el pasado 20 de abril en el podcast 'Eclécticos Worldwide'.