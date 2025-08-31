VÍDEO: Irene Montero pide unidad de los partidos en torno a Gaza pese a sus discrepancias

Decenas de personas se concentran antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrentarse al bloqueo ilegal de I - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 31 Ago. (OTR/PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido este sábado unidad a favor de Gaza: "En un momento discrepante, incluso dentro de izquierda, la imagen de la unidad entre partidos independentistas, Podemos, Comuns, incluso los socialistas es importante".

En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha urgido al Gobierno a que "abandone su complicidad con el genocidio" y a que todos los países rompan relaciones con Israel, al que califica de Estado terrorista.

"Que convoquen un consejo de ministros extraordinario y que abandone el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Sumar, su complicidad", ha dicho, y ha pedido que toda la ciudadanía apoye la flotilla durante toda su travesía, como forma de protección.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1004932/1/irene-montero-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06