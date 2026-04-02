VÍDEO: Riba (ERC) ve positivos los cambios en el Gobierno de Sánchez: "Siempre nos abre nuevas puertas"

Archivo - La portavoz de ERC en el Parlamento Europeo y candidata del partido a las elecciones europeas, Diana Riba, durante un debate para las elecciones europeas del 9J, en el Auditori de UPF, a 22 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Orga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta adjunta de ERC y eurodiputada, Diana Riba, ha calificado de positivos los cambios en el Gobierno, con la salida de la ya exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda María Jesús Montero, y el nombramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero y la entrada del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España: "Un cambio siempre nos abre nuevas puertas y nuevas oportunidades".

En una entrevista de Europa Press, la dirigente republicana ha afirmado que estos relevos llegan "en un momento en el que estaba todo enrocado y no avanzaba", en alusión a la negociación con los socialistas sobre el traspaso a la Generalitat de la gestión del 100% del IRPF.

Riba ha señalado que esto ocurría ya sea "porque el PSC no hacía la presión necesaria" o por nombres concretos, en referencia a Montero, también candidata socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

También ha valorado positivamente que Arcadi España sea valenciano de cara a temas como la financiación y la recaudación del IRPF: "Entender y empatizar siempre es un punto a favor. Pero después son los hecho, no solo los perfiles, los que demuestran si se puede avanzar".

La dirigente republicana ha asegurado que el PSC "también debe jugar su presión dentro de su partido político para que las cosas pasen", por lo que ha exigido que los socialistas catalanes utilicen estas palancas y presionen dentro del PSOE para lograr garantías del traspaso del IRPF.

NO BAJARÁN EL LISTÓN

Riba ha afirmado que no se cierran a propuestas que mejoren o avancen en la recaudación del IRPF, pero ha avisado de que no bajarán el listón en cuanto a soberanía: "En una negociación hay dos partes, y quizás los socialistas nos proponen una cosa mejor para Catalunya, que dé más soberanía económica y financiera. No estamos cerrados a propuestas que nos igualen o nos mejoren esta soberanía".

También se ha mostrado abierta a "nuevas estructuras negociadoras", ya que en esta ocasión comenzarán a negociar las cuentas mientras continúan hablando sobre el IRPF y los acuerdos de investidura, pero ha advertido de que no dejarán de lado ninguno de los temas como pretendía, a su juicio, el PSC al presentar su proyecto de Presupuestos poniendo en marcha una cuenta atrás para negociar.

LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

La dirigente republicana ha negado que la dirección de ERC esté "alejada" de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, después de su participación en actos como el que se celebrará el 9 de abril en Barcelona junto con la eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de los Comuns Xavi Domènech para hablar del futuro de la izquierda alternativa.

"Nosotros con Gabriel Rufián creo que compartimos todo, compartimos el partido, compartimos las ideas y compartimos que tenemos delante un reto muy grande, que es cómo vamos, no individualmente, como sociedad, a poder hacer frente a un aumento de la derecha y la extrema derecha", ha subrayado Riba, que ha señalado que se debe encontrar la fórmula para llevarlo a cabo.

Ha descartado que ERC se vaya a integrar en alguna coalición o plataforma de izquierdas en futuras elecciones, ya que considera que al presentarse con sus siglas es como pueden sumar más fuerzas con la izquierda: "Cuando diluimos las siglas, yo creo que es cuando perdemos, no sumamos".

Riba ha asegurado que no temen que Rufián pueda marcharse de ERC para integrarse en otro proyecto que pueda surgir de actos como el del 9 de abril con Montero, ya que "ha dicho claro que su futuro está dentro de ERC", y también ha confirmado que habrá miembros de los republicanos presentes en ese diálogo con la eurodiputada morada.

RELACIÓN CON JUNTS

Sobre la actual relación de los republicanos con Junts, Riba ha asegurado que la unión que se vio en el pasado, durante el 'procés', "está divergiendo", sobre todo por diferencias en las propuestas de modelo para Catalunya.

"Aún así, a Junts nos unen muchísimos objetivos, como es en este caso la independencia, y por tanto siempre las puertas abiertas a hablar", y ha dicho que no ve totalmente rotas las relaciones con Junts a nivel municipal, pese a que ambas formaciones han tomado direcciones y evoluciones muy diferentes, según ella.

Riba ha defendido que la obsesión de ERC es plantarle cara a los partidos de extrema derecha: "Y no haremos de palanca como está haciendo el PP y estamos viendo que está haciendo Junts", tras lo que ha reconocido que esto les aleja políticamente de la formación de Carles Puigdemont.

'NO A LA GUERRA'

Preguntada por la posición que ha adoptado el Gobierno respecto a la guerra en Oriente Medio, la eurodiputada republicana ha respondido que "el 'No a la guerra' de (Pedro) Sánchez es el 'No a la guerra' de muchos partidos políticos, de gran diversidad", y ha reclamado una UE más fuerte.

Considera que "un Estado miembro no mueve toda Europa", en alusión a la posición española, y ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, a hacer un cambio de rumbo y a no considerar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un aliado, sino a confrontar con él.

"No queremos una UE que esté al lado de un señor que rompe las normas internacionales, nos rompe el orden que habíamos conocido hasta ahora, de crecimiento, de derechos humanos, y nos lleva a la deriva, a la inestabilidad", y ha añadido que son necesarias más voces como la del Gobierno español en la UE.

Se ha mostrado partidaria de modernizar los tratados de funcionamiento de la Unión, pero ha avisado de que "en un momento de inestabilidad y de fuerzas reaccionarias también da mucho miedo" este tipo de reformas.

Ha avisado de que si ahora se abren los tratados "de la manita de los partidos de la extrema derecha", se podrían producir retrocesos, ya que estas formaciones quieren desmontar la UE y devolverle fuerza a los Estados.

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