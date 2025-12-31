El PP descarta apoyar un impuesto al diésel e insiste en que la energía nuclear es "esencial" para el sistema

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 - Archivo

Alberto Nadal dice que los fondos europeos han tenido un impacto "nulo" en la economía y no aclara el voto del PP al escudo social

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha avanzado que su partido no apoyará la subida impositiva al diésel que el Gobierno se comprometió a ejecutar con la Comisión Europea para percibir el desembolso de fondos comunitarios, al tiempo que ha incidido en que la energía nuclear es "esencial" para el sistema energético.

En una entrevista concedida a Europa Press, Nadal ha recordado que esa subida de la fiscalidad al diésel fue pactada por el Gobierno con Bruselas para poder acceder a transferencias de los fondos sin que aquí tenga el consenso suficiente. De hecho, ya se intentó aprobar en la Cámara Baja como una enmienda registrada a la ley para el impuesto mínimo global a empresas multinacionales y se rechazó.

De este modo, Nadal ha aseverado que el Ejecutivo "no va a tener los votos del PP para aprobar la subida impositiva del diésel" y ha indicado que "más le hubiera valido" al Gobierno de Pedro Sánchez haber acordado con su partido un programa de reformas con impacto a largo plazo y no haber utilizado los fondos europeos "de manera propagandística".

HAN SERVIDO PARA GOBERNAR SIN PRESUPUESTOS

Asimismo, el vicesecretario de Economía ha censurado el uso que ha hecho el Gobierno de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación y ha lamentado que "el único impacto real" que han tenido ha sido para permitir al presidente Pedro Sánchez "gobernar sin Presupuestos".

"Si ha habido un Gobierno que ha creado ilusión en el país con los fondos europeos, ha sido el Gobierno Sánchez, y si hay un Gobierno que ha defraudado a los españoles, ha sido el Gobierno Sánchez", ha indicado.

Nadal ha expuesto que cuando se anunciaron en 2021, se esperaba que con los fondos europeos se mejorase la productividad del país y se cambiase el modelo productivo a tenor del "volumen gigantesco" de inversión que suponían estos recursos.

Sin embargo, el vicesecretario lamenta que cuatro años después el Gobierno ha decidido renunciar a 60.000 millones de euros en préstamos que le correspondían y ha tenido que hacer hasta siete modificaciones del Plan de Recuperación para rebajar los niveles de ambición y eliminar programas "por falta de demanda".

Nadal ha apuntado que la inversión en España en 2025 "es exactamente la misma en porcentaje del PIB que en 2019". "La inversión no ha cambiado absolutamente nada, sigue siendo el 20% del PIB", ha dicho.

En este sentido, el miembro en la ejecutiva del PP ha señalado que el crecimiento económico de España "es puramente extensivo" y que el impacto de estos fondos "ha sido nulo sobre la economía española", aunque sí han permitido al Gobierno gobernar sin Presupuestos porque le ha dado cierta flexibilidad. Además, ha recordado que ese dinero se tendrá que devolver en un plazo a treinta años.

TAMBIÉN NECESARIAS LA HIDROELÉCTRICA Y LAS RENOVABLES

En lo que respecta al sistema energético, el dirigente del partido ha explicado la energía nuclear juega un papel "esencial" para dotar de suficiente energía al sistema y ha enfatizado que "no hay ningún país que haya descarbonizado su sistema eléctrico y que no guarde como energías principales dentro de su mix la nuclear, la hidroeléctrica y la renovable".

Por eso considera "un error de base" el calendario de cierre de las centrales nucleares en España y urge a resolver el problema de accesos a la red eléctrica que, a su juicio, ha creado el Gobierno de coalición.

"Es inaceptable que en una economía de la OCDE haya empresas que retiren sus inversiones porque no tienen accesos a la red. Es inaceptable que el Gobierno decida cuáles tienen acceso y cuáles no simplemente por motivos", ha remachado, a la que vez que ha reprochado al Ejecutivo haber "dado por perdida" y ni siquiera haber "luchado" el impulso a las interconexiones energéticas de España con Europa.

GASTO EN PENSIONES

Por otra parte, Nadal ha trasladado el compromiso de su partido a que las pensiones mantengan su poder adquisitivo, para lo que, en su opinión, hay que garantizar un incremento de la productividad y un empleo de calidad, que a su juicio, es lo contrario de lo que hacen las políticas del Gobierno.

"Nosotros garantizamos a los pensionistas que el poder adquisitivo se va a mantener y además les vamos a garantizar que nuestras políticas económicas van a crear las condiciones de crecimiento económico, de empleo y de productividad que garanticen el sistema de pensiones", ha subrayado.

Al ser preguntado sobre si el PP apoyará la convalidación del decreto para prorrogar en 2026 el escudo social, donde se incluyen medidas como la prohibición de los desahucios o el corte de suministros básicos como agua y luz para personas vulnerables o el bono social eléctrico, Nadal ha apuntado que primero habrá que ver el contenido del decreto y después ya se tomará una decisión.

No obstante, ha denunciado que ve esta prórroga como una medida "propagandística" que no apunta al fondo del problema, que en su opinión pasa por la falta de productividad. Al mismo tiempo, ha reflexionado: "Si se presume tanto de crecimiento, ¿por qué son tan importantes estas medidas para la población vulnerable?".

Nadal ha censurado que tanto en el IRPF como en el IVA se ha producido "un gran incremento de recaudación", y son precisamente estos impuestos los que están "castigando" a las familias españolas, especialmente aquellas con hijos.

DEFLACTAR EL IRPF, PRIMERA MEDIDA EN EL GOBIERNO

En este sentido, el vicesecretario avanza que la primera medida que tomaría el PP si llegase al Gobierno sería devolver a la ciudadanía parte del IRPF que ha sido "erosionado" como consecuencia de la inflación, de manera que se deflactaría este impuesto.

A renglón seguido, Nadal ha lamentado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha convertido en el salario más frecuente, lo que "no es una buena noticia" porque significa que hay "muchos españoles ganando muy poco".

En este contexto, apuesta por incrementar la inversión en España, pues considera que ahora es "muy baja" tanto la pública como la privada, por reducir la presión fiscal para empresas y autónomos, por frenar el "exceso de regulación" económica y por conseguir que el ahorro generado en el país vaya destinado a fomentar la inversión aquí y no en otros países como, según ha explicado, ocurre en la actualidad.

Por último, el vicesecretario de Economía ha lanzado una propuesta para mejorar la formación en el país, puesto que en su opinión los sistemas "se han quedado anticuados" y hace falta una reforma "en profundidad".

