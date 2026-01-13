Presidentas de Tribunales de Cuentas de la UE se reúnen mañana en Madrid para analizar la fiscalización de la igualdad

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, a su llegada a la comparecencia en el Senado, a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). Chicano ha declarado sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operacion - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Las presidentas de nueve Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Unión Europea se reunirán por primera vez este martes 13 de enero en Madrid para analizar cómo incorporar la igualdad como un ámbito que se puede fiscalizar en la auditoría pública.

Según ha informado la presidenta de la entidad española, Enriqueta Chicano, la reunión abordará la igualdad desde la perspectiva de la rendición de cuentas con el objetivo de compartir metodologías sobre cómo se fiscaliza este principio en los distintos países, qué se comprueba en las auditorías y cómo los resultados se traducen en conclusiones y recomendaciones útiles, como ha afirmado en un encuentro con periodistas celebrado este lunes.

A la reunión, organizada por los Tribunales de Cuentas de España y Portugal, asistirán las presidentas de las EFS de España, Portugal, Austria, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Lituania, Rumanía y Suecia. Contará además con la participación de la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, y de la presidenta de la EFS de Ucrania, Olha Pishchanska, que intervendrá por videoconferencia.

Entre los asuntos que se debatirán se incluye la presupuestación con enfoque de género y la utilidad real de los informes de impacto de género, así como la incorporación de la igualdad en ámbitos clave de la gestión pública como la contratación, las subvenciones, la gobernanza y los sistemas de información. Además, durante el encuentro también se analizarán las políticas de igualdad dentro de las propias instituciones fiscalizadoras.

Respecto a la entidad española, la presidenta destacará el aumento progresivo de la fiscalización de la igualdad en España. Según datos ofrecidos por el Tribunal, en 2025, el 70,6% de los informes aprobados incorporaron algún análisis de igualdad, frente al 51% en 2022, un incremento que se ha traducido en un mayor número de resultados, con 86 conclusiones y 21 recomendaciones vinculadas a la igualdad el año pasado, frente a las 31 conclusiones y 6 recomendaciones registradas tres años antes.

Según Chicano, el encuentro servirá además para visibilizar el cambio institucional en cuanto a presencia de mujeres en la presidencia de las EFS, que en los últimos cuatro años ha pasado de tres a nueve, un avance que Chicano ha considerado significativo.

"Cuando yo empecé éramos 3 de 27", ha asegurado la presidenta, al tiempo que ha reconocido que la idea de llevar a cabo una reunión con todas las presidentas surgió después de "ver que era la única mujer en una foto de grupo".