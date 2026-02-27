Raquel Larrosa, del Goya al Parlamento Europeo con mujeres saharauis desminadoras: "El Sáhara está muy silenciado"

Fatimetu Bucharaya es una mujer saharaui que en 2019 fundó SMAWT, una asociación de mujeres voluntarias dedicadas a la detección de minas antipersonas en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia). - SELECTED FILMS

La cineasta Raquel Larrosa aspira a ganar el Goya en la categoría Mejor Cortometraje Documental con 'Disonancia', un proyecto que sigue a varias mujeres saharauis que se dedican a la detección de minas antipersonas en los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia). Los premios se entregarán este 28 de febrero en Barcelona.

"El conflicto del Sáhara está muy silenciado mediáticamente. Todos los partidos políticos han utilizado al Sáhara a nivel electoral. La ocupación de esta región se permite porque hay gobiernos detrás que han ayudado", ha criticado la cineasta en una entrevista con Europa Press.

La producción sigue al grupo SMAWT, formado por mujeres que se encargan de detectar minas y de concienciar a la población sobre el peligro que representan en las inmediaciones del largo muro que Marruecos comenzó a construir en los años ochenta en el Sáhara Occidental. "No se habla de este muro, pero es 60 veces el muro de Berlín, tiene 2.720 kilómetros y eso no lo ha construido solo Marruecos", advierte la directora, que subraya que se trata de una infraestructura creada por "intereses geoestratégicos y geopolíticos".

"Las minas no solo son de América, también hay de Francia y de España", añade Larrosa, que explica que conoció a estas mujeres tras varios viajes a los campamentos de población refugiada en Argelia, una historia que despertó su curiosidad pese a coincidir con la pandemia de coronavirus y, posteriormente, con la reanudación del conflicto armado. La cineasta detalla que las misiones de las desminadoras se realizan pocas veces al año y suponen estancias de más de un mes en el desierto, en condiciones climáticas adversas y lejos de los campamentos.

En este contexto, Larrosa recuerda que el Sáhara Occidental tiene "derecho a su autodeterminación y a su descolonización" y lamenta que el peso de otros países "se cargue ese derecho". "Ellos tienen derecho a volver a su tierra y está recogido a nivel internacional", ha señalado la directora.

El objetivo de la realizadora con 'Disonancia' es servir de "puente" para visibilizar la realidad de estas mujeres desminadoras y "abrir debates". Larrosa defiende que su producción no solo es una obra cinematográfica sino también una herramienta "sociopolítica para reclamar justicia". "La idea es llevarla al Parlamento Europeo para que abra debates", recalca.

"Mostramos a las mujeres saharauis de una manera no habituada y real. Por eso creo que ha gustado", argumenta la realizadora. Asimismo, enfatiza que para ella el cine es una herramienta para intentar "cambiar políticas o leyes" a través de la sensibilización. "La fuerza que tiene el cine es que rescata la memoria y permite transformar el presente", reivindica.

