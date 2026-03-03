El subdelegado en Málaga destaca fondos europeos conseguidos por el Gobierno para la ampliación del Hospital de Marbella

Archivo - El Subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, posa durante la entrevista realizada a Europa Press, a 27 de febrero de 2024 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) "ha sido posible gracias a 93 millones de euros de fondos europeos React EU que el presidente Pedro Sánchez consiguió en Bruselas, tras la crisis del covid, para que vinieran a España a reforzar los servicios públicos".

"Gracias a ese dinero y gracias a fondos propios del Gobierno de España, se ha hecho una inversión en la provincia de Málaga de más de 151 millones de euros", ha manifestado Salas, a través de una nota de audio, tras asistir este martes al acto de inauguración de esta actuación.

En este sentido, ha precisado los "93 millones de euros que han hecho posible la ampliación de este hospital y la maquinaria de alta tecnología" con la que está equipado este espacio, "al igual que otros hospitales de la provincia de Málaga, o nuevos centros de salud como el de Los Boliches --en Fuengirola-- o el de Nerja"; además de "ampliaciones o infraestructuras importantes como en el Hospital Materno Infantil".

"Todo esto gracias a la inversión que hace el Gobierno de España a través de Pedro Sánchez, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que Málaga cuente con una infraestructura hospitalaria y asistencial sanitaria pública de primer nivel", ha concluido el subdelegado.