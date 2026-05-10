Sumar reclama al Gobierno que aclare si empresas en manos de la familia real de Emiratos reciben ayudas de la PAC

Archivo - La diputada de Sumar En Comú Podem, Julia Boada, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado al Gobierno que aclare si la familia real de Emiratos Árabes Unidos ha recibido, por medio de una red de empresas de su propiedad, subvenciones para el sector primario procedentes de la Política Agraria Común (PAC).

Así lo plantean los diputados del grupo plurinacional en el Congreso Toni Valero (IU) y Júlia Boada (Comuns) mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno, que se hacen eco de una información publicada por 'ElDiario.es' junto a otros medios europeos relativa a que la familia real de Emiratos habría recibido al menos 71 millones de euros en subvenciones europeas de la Política Agraria Común entre 2019 y 2024, a través de un 'holding' de empresas.

Mediante estas iniciativa ambos subrayan que "más allá de si las ayudas recibidas por las sociedades de capital controladas por los plutócratas jefes de un estado totalitario cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola".

Tras incidir en que, según esta investigación periodística, el 'holding' Al Dahra Europe dispone de 65.000 hectáreas de tierras agrícolas en el continente mediante sus sociedades y gestionan, en el caso español, seis instalaciones en Lleida y Aragón.

Por ejemplo, alertan de que su llegada a Lleida ha generado un "régimen de monopolio en la zona reduciendo los ingresos de muchos agricultores y cooperativas locales". También apunta a que el 98% de la producción de estas empresas en nuestro país acaba siendo exportada.

"Surge la duda si España está ofreciendo una ayuda de estado a un conglomerado empresarial que adultera la competencia de nuestro mercado agrícola y que canalizaría indirectamente hacia el extranjero las ayudas de la PAC", alertan Valero y Boada.

"¿SE VE AFECTADA LA SOBERANÍA NACIONAL?"

Por tanto, los dos preguntan al Gobierno que detalle la cantidad de subvenciones que podría haber recibido este 'holding' y si consideran, en caso afirmativo, si se "podrían estar dando ayudas de estado a un tercer país de fuera de la UE a través de la PAC".

"¿Podrían esas subvenciones contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE?", ahondan para solicitar también la valoración del Ejecutivo sobre cómo valora que se financie indirectamente a una de las "familias más ricas del mundo".

Aparte, cuestionan si estos casos deben implicar un cambio de la gestión de las ayudas de la PAC y si considera también si se "puede afectar potencialmente a la soberanía nacional", entre otras preguntas.