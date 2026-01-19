El Supremo cita a 'Alvise' el 26 de enero por el presunto acoso a los otros dos eurodiputados de su partido

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, (i) a su llegada al Tribunal Supremo, a 20 de junio, en Madrid (España). Alvise está citado para prestar declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo (TS), en el marco - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha citado a declarar para el próximo 26 de enero al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por presunto acoso a dos eurodiputados que se presentaron en su lista.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, del magistrado instructor, Manuel Marchena, después de que 'Alvise' haya mostrado, según indica, disposición de comparecer voluntariamente.

El magistrado preguntó a 'Alvise' si estaba dispuesto a comparecer antes de que el Parlamento Europeo pueda conceder la correspondiente autorización, tras la querella contra él de los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.