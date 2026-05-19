El acceso a los nuevos medicamentos en España baja a 537 días, aún lejos del máximo de 180 fijado por la UE

Archivo - Los posibles daños asociados a fármacos para el manejo del dolor - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La llegada de nuevos medicamentos a España tras su autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha bajado a 537 días, 79 días menos que en 2025 pero aún lejos del máximo de 180 fijado por la Directiva Europea, según el informe WAIT de Indicadores de Acceso a Medicamentos Innovadores, que recoge los datos de 36 países europeos.

El dato de España se sitúa por debajo de la media de la UE, donde la media es de 597 días hasta la disponibilidad de un fármaco novedoso (19 días más que 2024). Asimismo, la disparidad en el acceso sigue siendo superior al 80 por ciento entre el país europeo con mayor y menor acceso, según múltiples estudios.

En el caso de España, el informe refleja que los pacientes acceden al 69 por ciento de los nuevos medicamentos autorizados en Europa aunque solo el 47 por ciento de ellos están disponibles sin restricciones.

"Un proceso con plazos largos e impredecibles, reglas poco transparentes o una negociación centrada exclusivamente en el impacto presupuestario de corto plazo puede retrasar la entrada de innovación y lo importante es asegurar que los pacientes españoles accedan a los medicamentos cuando los necesiten en condiciones de equidad", afirman desde Farmaindustria.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)