UE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 8 de enero

1.-09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la Conferencia de Embajadores y Embajadoras, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Plaza del Marqués de Salamanca).

NOTA: Señal en directo, en videostreaming a través de la página web de La Moncloa.

2.-09.30 horas. Desayuno de prensa con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

3.- 10.00 horas: En Toledo, entrevista Europa Press al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

4.-10.00 horas: En Madrid, la reina Letizia preside la ceremonia de entrega de los premios internacionales de periodismo de 'El Mundo' en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá nº 13 S/N). NOTA: Ceremonia a las 11.30 horas (acceso a los medios, a partir de las 10.00 horas).

5.- 10.30 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ofrece una rueda de prensa para analizar la situación económica, política y social y presentar las propuestas del sindicato de cara al nuevo año, en la sede de UGT (Avenida de América, 25).

6.- 10.30 horas el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantiene un encuentro con representantes de organizaciones venezolanas en la Comunitat Valenciana.

7.- 11.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025. En la sede de la Dirección General de Tráfico (C/ Josefa Valcárcel, 44) .

8.-11.00 horas: En Madrid, el MITECO presenta la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno de España específicamente dirigida a la concienciación sobre el cambio climático, en un acto que será clausurado por la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen. En el salón de actos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Paseo de la Castellana, 67).

9.- 12.00 horas. Tractoradas en Tarragona y Vitoria.

10.- 12.00 horas: en Miranda de Ebro (Burgos), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita las instalaciones de la plataforma logística Lookiero y atiende a los medios. Parque Industrial Panattoni Park.

11.- 12,15 horas: En Sevilla, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios, tras presidir, a las 12,00 horas, el minuto de silencio por la última víctima mortal de violencia de género. Con anterioridad, mantiene una reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A partir de las 11,50 horas los medios gráficos pueden tomar imágenes de la reunión. En la Delegación del Gobierno (Plaza de España, s/n. Torre Sur).

12.- 12.30 horas: En Madrid, declaraciones del president de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

13.- 12.45 horas: en Toledo, el presidente regional del PP, Paco Núñez, protagoniza un encuentro con los medios de comunicación, en el restaurante Venta de Aires.

14.- 13.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

