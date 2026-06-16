UE.- Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 16 de junio (y 3)

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy martes 16 de junio en Europa Press agrupada en las secciones de Salud y Cultura:

SALUD

-- 10.00 horas: En Luxemburgo, la ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios antes de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO); y a las 14.00 horas, interviene en la reunión virtual Summit of African Heads of State and Government and Partner.

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) para explicar sus alegaciones al proyecto de Orden de Precios de Referencia (OPR) 2026. En su sede (C/ de Diego de León, 22 bajo izquierda).

-- 11.30 horas: En Madrid, CSIF registrará mañana tres cartas dirigidas al presidente del Gobierno, a los grupos parlamentarios en el Congreso y al Defensor del Pueblo, para denunciar la discriminación laboral y profesional que sufren los Técnicos Medios Sanitarios y los Técnicos Superiores Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, atenderá a los medios. Sede del Defensor del Pueblo (C/ de Zurbano, 42).

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de AstraZeneca para presentar la comercialización en España de 'Saphnelo (anifrolumab) 120MG solución inyectable en pluma precargada' para el lupus eritematoso sistémico. Espacio Margarete (C/ de Carranza 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, jornada de trabajo de Adhera Health para debatir cómo responder a algunas de las principales necesidades aún no cubiertas en la atención al cáncer pediátrico. Hospital Universitario La Paz (Pº Castellana, 261).

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, preside los XXI Premios a la Administración Sanitaria, organizados por el diario 'Redacción Médica'. Finca Astilbe (Crta. Fuencarral, km 1,9).

CULTURA

-- 09.00 horas: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es entrevistado en el programa en TVE.

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación de la agenda cultural de la Embajada Sueca en el Museo del Prado. Residencia de la Embajada de Suecia Embajada de Suecia (C/ Zurbano, 27).

-- 10.45 horas: En Madrid, inauguración de la muestra 'La casa de los autores. Donde habita la memoria'. Sede de la SGAE (C/ Fernando VI, 4).

-- 11.00 horas: En Madrid, el Museo Arqueológico Nacional presenta la exposición 'On the Greography of the river. Linarejos Moreno' (C/ Serrano,13).

-- 11.15 horas: En Madrid, entrevista con el actor Ousman Umar y el director Dani Sancho por la película 'Viaje al país de los blancos' en los cines Verdi. Asiste al estreno el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (C/ Bravo Murillo, 28).

-- 12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa del fallo del IV Premio Lumen de Novela en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. (C/ Fortuny, 53).

-- 12.00 horas: En Tres Cantos (Madrid), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita el nuevo espacio de la Biblioteca Nacional de España adquirido por el departamento (Av. Industria, 25).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita la nave de ampliación de la Biblioteca Nacional de España (Pº Recoletos, 20-22).

-- 19.00 horas: En Madrid, acto institucional con motivo del 40º Aniversario del Reina Sofía al que acude el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Acceso por Ronda de Atocha, 2).