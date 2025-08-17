UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana lunes, 18 de agosto

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 18 de agosto:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.10 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es entrevistada en el programa 'Hoy por hoy', de la 'Cadena SER'; y a las 9.15 horas, es entrevistada en el programa 'La hora de la 1', de 'TVE'.

-- 10.40 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside telemáticamente la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

-- 12.30 horas: En Madrid, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa. Sede nacional del PP (C/ Génova, 13).

NOTA: retransmisión en directo a través de las redes sociales del PP. Posteriormente, se facilitará un enlace de descarga.

-- 17.30 horas (16.30 hora local): En Lanzarote, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; asiste el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que comparece ante los medios de comunicación al término de la reunión. Sede del Cabildo de Lanzarote (Av. Fred Olsen, s/n).

NOTA: los medios interesados en asistir deberán acreditarse a través del Gobierno canario. Toma de imágenes y atención a medios al término del encuentro.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Rota, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita el edificio rehabilitado del antiguo Ayuntamiento de Rota (Calle Charco, 1).

NOTA: a su llegada, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.00 horas: En Ronda (Málaga), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Tercio 'Alejandro Farnesio' 4º de la Legión en su Acuartelamiento de Montejaque (Lugar Partido Rural Sancho Jaen, 6).

-- 11.00 horas: En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta 'Disca-VioGen', proyecto pionero sobre violencia de género y discapacidad, financiado por el Ministerio de Igualdad, en la sede de ASPAYM Castilla y León (Edificio Julio Herrero - Calle de Treviño, 74).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, hace balance de los resultados del Plan del Gobierno contra las estafas telefónicas y por SMS, en la sede del Ministerio (Cl. del Mármol, 2).

SOCIEDAD

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF); al término de la visita, atiende a los medios de comunicación (C/ Gran Vía de San Francisco, 4-6, 5ª planta.). A las 14.00 horas, preside la reunión del Comité de Dirección de Medioambiente, en la sede del Ministerio (Plaza de San Juan de la Cruz, 10).