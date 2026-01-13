UE.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

-- En Madrid, encuentro de Alto Nivel de mujeres Presidentas de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la UE (los Tribunales de Cuentas) que tendrá lugar en su sede de la calle Fuencarral, 81.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de CREA+, el nuevo programa de mentoría y emprendimiento científico de la Fundación Margarita Salas dirigido a estudiantes de 1º-2º de FP Superior y 3º-4º de Grado de áreas STEM. En la sede de TeamLabs (Plaza de San Martín, 1, entrada por Calle Hileras, 18).

-- 10.00 horas: En Madrid, acto de presentación del informe ClosinGap, impulsado por Enagás, sobre el "Coste de oportunidad de la brecha de género en la transición energética". En el Aula Magna de la Universidad Corporativa de Enagás (C/ Titán 8).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de Obras Misionales Pontificias (OMP) para presentar la Jornada de Infancia Misionera, que se celebra en España el domingo 18 de enero. En la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias (C/ Moscatelar, 10).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la directora del documental 'No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria', María Bestar. Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16) (cobertura oficial).

-- 15.00 horas: Sesión informativa online sobre el tratado de alta mar.

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con GWL Voices, preparatoria del DIALOGO 2026 'Women Leading the UN of the 21st Century'. Ministerio (C/ Alcalá, 37).