Albares asegura que los policías españoles estarán "visibles" en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado claro este viernes que los agentes de la Policía Nacional que efectuarán los controles Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar una vez entre en vigor el acuerdo alcanzado por la UE y Reino Unido estarán "visibles" para quienes lleguen al Peñón.

"Los policías nacionales van a estar bien visibles, como están en cualquier aeropuerto donde controlan la normativa Schengen y van a estar de uniforme", ha puntualizado el ministro en una entrevista en 'La Hora de la 1', de TVE, recogida por Europa Press.

Es más, ha añadido, en virtud del acuerdo --que finalmente se hizo público este jueves y que está aún pendiente de ratificación tanto por la parte europea como por la británica-- "son los que tienen la última palabra para la entrada en el espacio Schengen".

Dado que el tratado prevé la supresión de la Verja, los controles fronterizos se trasladarán al puerto y el aeropuerto. Aquí, habrá un primer control por parte de los agentes gibraltareños para a continuación un segundo control por la Policía Nacional. Aunque los agentes españoles tendrán que velar por el cumplimiento de las normas Schengen, Gibraltar no entrará a formar parte de este espacio sin fronteras.

"Sobre eso no hay ninguna duda, exactamente igual que sobre quién realiza los controles aduaneros", que ahora se realizarán en puestos en La Línea, Algeciras y Sagunto, ha insistido el ministro, que ha reconocido de hecho, esta es una de las cuestiones que llevó "mucho tiempo negociar".

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que tiene "una muy buena relación" con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y ha incidido en que "en adelante" además tendrá que "hablar mucho con él porque ahora tenemos muchos intereses comunes".

En cuanto a la entrada en vigor, ha confiado en que "un poco antes o un poco después del verano esté todo ya aprobado y ratificado". "Yo se animo a todos los partidos españoles en el Parlamento Europeo a hacer todo lo posible por que vaya lo más rápido posible y votar", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea al remitir el texto a la Eurocámara para su ratificación "ha pedido la aplicación provisional del acuerdo en cuanto esté aprobado en el Consejo" (gobiernos).

"Por lo tanto eso nos da una aplicación pues antes del verano", ha agregado, explicando que por parte española "ya se han iniciado las obras desde esta misma semana" para proceder a la supresión de la Verja y la adecuación de las instalaciones necesarias.