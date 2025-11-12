UE.- Albares firma en Pekín (China) un acuerdo con la Universidad de Sichuán para impulsar la enseñanza del español

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado este miércoles en Pekín un acuerdo con el presidente de la Universidad de Sichuán (China) para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de la cultura, así como otros programas para el intercambio y la colaboración entre el Instituto Cervantes y la institución académica.

La firma, que ha tenido lugar en Pekín en el marco del viaje de Estado de los Reyes a China, se produce en un momento positivo de las relaciones bilaterales entre ambos países, según informa el ministerio de Exteriores, en el contexto del 20.º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, cuya celebración comenzó con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a este país el pasado mes de abril.

Durante la jornada, Albares ha participado en la recepción oficial y posterior encuentro entre el presidente de la República, Xi Jinping, y el Rey Felipe VI. Posteriormente, ha asistido a la reunión mantenida con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, Zhao Leji, así como con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang.

En total, durante la visita de Estado, se han firmado diez acuerdos para la cooperación en diversos ámbitos, como agricultura, pesca y alimentación; economía y comercio; ciencia e innovación; cultura y educación.