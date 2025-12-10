Albares sostiene que Sáhara "no puede estar otro medio siglo igual" y asegura que España apoya "sin ambages" a ONU

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana m - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sostenido este miércoles que el conflicto del Sáhara Occidental no puede seguir otro medio siglo más sin resolver y por ello ha esgrimido que España apoya "sin ambages" a la ONU y también secunda la reciente resolución del Consejo de Seguridad dado que "reconfirma" la postura adoptada por el Gobierno.

"En el Sáhara, una cuestión pendiente que dura 50 años, no podemos permitir otro medio siglo igual", ha defendido el ministro durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados en la que uno de los puntos del día es precisamente esta cuestión y la postura del Ejecutivo en relación con la resolución 2797 adoptada el pasado 31 de octubre.

"Apoyamos firmemente y sin ambages a las Naciones Unidas", ha señalado el ministro, que ha expresado el "pleno apoyo" a la citada resolución, que salió adelante por once votos a favor, tres abstenciones --China, Rusia y Pakistán-- y ningún voto en contra, aunque Argelia, miembro no permanente no participó en la votación.

En este punto, el ministro ha citado parte del texto de la resolución, que reafirma "el pleno apoyo" al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a su enviado personal, Staffan de Mistura, con vistas a que puedan facilitar "celebrar negociaciones, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas".

Esta resolución "reconfirma completamente la posición española conforme al Derecho Internacional y Naciones Unidas", ha subrayado Albares, que ha aprovechado su primera intervención para poner en valor el buen estado de la relación con Marruecos, sobre todo en el plano económico y también en la lucha contra la inmigración.