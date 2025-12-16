(AMP) Planas trabaja para retomar las exportaciones de porcino a Japón y Filipinas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). En una nueva sesión de control al Gobierno, el Senado además ha estado marcado por la aprobac - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que su departamento trabaja para recuperar las exportaciones de productos porcinos hacia Japón y Filipinas, dos países que, junto a China, Corea del Sur y Reino Unido, conforman los cinco primeros mercados fuera de la Unión Europea para el sector español.

Así lo ha expresado en una respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta del senador Eduard Pujol, al que le interesaba conocer la valoración del Gobierno sobre su actuación respecto a la gestión de la peste porcina africana (PPA).

"Eso muestra que estamos de forma permanece haciendo gestiones técnicas y gestiones diplomáticas de las que me estoy encargando personalmente con mi equipo para mantener los mercados del porcino abiertos", contestó Planas durante su intervención.

El ministro ha señalado que las 55 industrias de porcino existentes en los 20 kilómetros acotados no cuentan con casos positivos y ha ensalzado la coordinación de la Generalitat de Cataluña en conjunto con el Ejecutivo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Seprona.

Ante esta cuestión, Planas ha reiterado que el comité veterinario se ha reunido desde el primer momento con el conjunto del sector porcino y este miércoles se mantendrá un cuarto encuentro con las comunidades autónomas para abordar la problemática.

En relación al origen del virus, el titular de Agricultura ha destacado la sorpresa de encontrar la muestra en el laboratorio de referencia europeo y ha pedido respeto para la labor de los científicos que están desarrollando la investigación abierta sobre este asunto.

DESARROLLAR LA SANIDAD ANIMAL

Planas también ha respondido sobre la PPA a la senadora Lorena Guerra Sánchez por su pregunta acerca de por qué en 2025 se han batido todos los récords en el número de enfermedades ganaderas en España.

"Les pido que mantengan respeto por los intereses del sector ganadero y por los intereses del sector porcino y de España", aseguró el ministro durante su intervención.

En contraposición, el titular de Agricultura ha reiterado que el Gobierno ha puesto el foco en proteger al sector ganadero y desarrollar la sanidad animal en el país, además de defender la reputación veterinaria de España.

"España inspira confianza y por eso estamos consiguiendo abrir mercados exteriores, incluso teniendo peste porcina africana", apuntó.

CONTROL POBLACIONAL DE JABALÍES

En una interpelación del senador Jorge Domingo Martínez Antolín acerca de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo para evitar daños de la fauna salvaje en la agricultura y ganadería, Planas ha afirmado que "hacen falta más medidas selectivas de control de población que van más allá de la actividad cinegética" para atajar la sobrepoblación de especies como el jabalí.

En relación al incremento de población de este animal, el ministro ha recordado la puesta en marcha del Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre en 2025, coordinado con las comunidades autónomas, el Plan Nacional de Gestión a medio y largo plazo de jabalíes silvestres para reducir daños y riesgos vinculados al mismo, y han reforzado el seguro agrario frente a los daños de la fauna salvaje.

Martínez Antolín destacó que el crecimiento de la población de jabalí es del 8% anual en España, una cifra que se ha disparado hasta los 1,5 animales de este tipo por kilómetro cuadrado en algunos casos.