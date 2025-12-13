(AMP2) España logra mantener los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña, a 25 de marzo de 2022, en Santoña, Cantabria (España). Los pescadores de cerco del Cantábrico han decidido que saldrán a faenar el próximo 28 de marzo, en vista de que el resto de flotas siguen en la ma - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite mantener los días de faena de 2025 a la flota española en el Mediterráneo, 143 días, condicionado a mantener medidas de conservación medioambiental.

En declaraciones tras el acuerdo forjado entre Estados miembros y Comisión Europea, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, recalcó el "éxito evidente" del pacto alcanzado para el Mediterráneo, tras reivindicar el esfuerzo puesto en marcha por el sector y defender que la flota no deberá aplicar medidas adicionales. Según el ministro las negociaciones, han sido "más difíciles" este año que en ocasiones anteriores debido a la base tan restrictiva de la que partía el Ejecutivo europeo.

Planas ha destacado que España consolide el nivel de 2025, incluyendo los 13 días suplementarios de días de finalización del año anterior, que logró añadir a los 130 días pactados para el presente curso.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 -unos 130 días- si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

Aparte de las puertas voladoras y el cambio de mallas aplicadas durante el presente año, Bruselas puso sobre la mesa vedas a la pesca de arrastre de gamba roja en aguas a profundidades inferiores a 600 metros. También un veto a la pesca de arrastre a profundidades inferiores a 800 metros.

Finalmente el bloque europeo decidió extender al año que viene los límites de captura de 2025 para la gamba roja en aguas españolas y francesas, haciendo lo propio con otras especies similares de aguas italianas.

MISMA CUOTA DE MERLUZA Y RECORTES EN LENGUADO Y ABADEJO

En el caso del Atlántico, España ha conseguido aliviar el recorte planteado inicialmente por la Comisión Europea en especies como el lenguado del Cantábrico, del 28% propuesto al 9% final, mientras que el lenguado del golfo de Vizcaya se reducirá un 1%. Mismo escenario presenta el abadejo que sufre un recorte, aunque menor del propuesto por Bruselas; de la reducción inicial del 26% se ha terminando pactando una caída del 13%.

Respecto a la merluza, la especie más emblemática y preciada de los caladeros ibéricos, España mantiene la cuota para el próximo año por lo que sus buques podrán acceder a 17.445 toneladas de esta especie, una cifra que Planas calificó de "magnífica" a su llegada a la reunión.

Aparte, la anchoa del Cantábrico experimenta una subida de casi el 8%, mientras que los buques que faenan el Golfo de Cádiz podrán capturar un 60% más de anchoa que en el presente año.

En el caso del rape se ha pactado un descenso del 2% de las capturas, mientras que la cuota del gallo sube un 11%. Para el jurel en aguas ibéricas la pesca se someterá a ligeros ajustes, ha explicado Planas en rueda de prensa desde Bruselas para valorar el resultado de las negociaciones sobre las cuotas pesqueras.

MALAS NOTICIAS EN CABALLA, BACALADILLA Y CIGALA

En el lado opuesto está la caballa, especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Islandia o Noruega. La UE siguiendo el consejo científico pactó límites de captura provisionales para los primeros seis meses de 2026, del -70 %, mientras se logra un acuerdo. La cuota provisional entre febrero y marzo para la flota española será del 90% del total del reparto.

En la misma línea, la captura de bacaladilla se verá reducida el próximo año un 41%, con 59.321 toneladas totales máximas de esta especie.

Otra mala noticia es la cuota de la cigala del golfo de Cádiz, especie que se verá sometida a una reducción significativa de casi el 50%. El propio Planas ha lamentado no lograr revertir este tijeretazo: "hemos conseguido notables éxitos, pero también a veces nos queda alguna espina".