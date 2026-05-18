UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 18 de mayo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 18 de mayo de 2025:

1.-09.30 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el acto institucional "La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286". Sede Marqués de Salamanca (C/ General Pardiñas, 55).

2.-10.00 horas: En San Fernando de Henares (Madrid), la Audiencia Nacional continúa el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

3.-10.00 horas: Imágenes de la Bolsa de Madrid (apertura)

4.-12.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional. Sede nacional del partido (C/ Génova, 13).

5.-13.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta en rueda de prensa el programa 'Cine Vecino', una iniciativa que pretende acercar el cine independiente a los municipios del ámbito rural en la sede del ministerio. (Plaza del Rey, 1).

6.-10.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Jesús Julio Carnero, informa sobre varios asuntos relevantes aprobados en la Junta de Gobierno Local. Salón de Recepciones.

7.-11.00 horas.- En GERNIKA, el lehendakari, Imanol Pradales, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, presiden el acto de conmemoración del V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia. En la Casa de Juntas de Gernika.

8.-11.00 horas: En Zaragoza, declaraciones de la conservadora especialista en la Sección de Arte Asiático del Museo de Zaragoza, Ana Labaila.

9.-11.30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello. Solo gráficos. Sala del Consello. A partir de las 13.00, da cuenta de los asuntos acordados. Salón Grande.

10.-12.00 horas: En Valencia, declaraciones de varios portavoces de fuerzas políticas valencianas: el síndic de Compromís, Joan Baldoví; síndic del PPCV, Nando Pastor; y el síndic de Vox, José Mª Llanos.

11.-12.00 horas: Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de Foment del Treball, con su presidente Josep Sánchez Llibre, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi, la presidenta de Cepyme Ángela de Miguel y el presidente de ATA Lorenzo Amor (Foment. Laietana 32)

12.-12.30 horas: El alcalde de Barcelona Jaume Collboni presenta el Pla Antiracista 2026-36 con la tenienta de alcaldía de Presidencia Maria Eugènia Gay y la concejal de Educación Sara Belbeida, y asiste la consellera de Igualdad Eva Menor (Ayuntamiento: Saló de Cent) 13.00 horas: En Barcelona, rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Hansik Flick, tras su renovación con el club blaugrana.

13.-13.00 horas: El buque 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis, atraca en el Puerto de Getxo.

14.-13.00 horas: En Bilbao, manifestación de médicos facultativos.

15.-14.00 horas: En Bilbao, declaraciones del presidente de BilbaoDendak, Luis Arbiol, sobre el pago de bizum en comercios.

16.-17.15 horas: En Madrid, Rueda de prensa del ministro Albares con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto. Palacio de Viana C/ Duque de Rivas, 1 28012 Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv