UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 1 de enero

1.-08.00 horas: En Nicosia (Chipre), el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de participar en la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Centro de Conferencias Filoxenia.

2.-09.00 horas: En Zaragoza, movilización agraria y tractorada bajo el lema 'Defendemos el campo y vuestra alimentación', concentración de tractores en la Avenida Pirineos - Macanaz y Paseo Echegaray y Caballero - Tercer Cinturón que se dirigirán a la plaza de España; --11.00 horas--, los principales representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG y UPA Aragón atienden a los medios de comunicación durante la tractorada 'Defendemos el campo y vuestra alimentación', en la plaza de España, junto a la fuente. Posteriormente, comenzará la marcha a pie, cuya primera parada será la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón --plaza San Pedro Nolasco, 7-- y acabará --12.30 horas-- frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón --plaza del Pilar--, donde se procederá a la lectura y entrega del manifiesto de la convocatoria; --15.00 horas-- salida de los tractores desde Paseo de la Independencia camino del paseo María Agustín pasando por el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y las Cortes de Aragón.

3.-10.00 horas: En Zaragoza, el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa de inicio de campaña, en la plaza Viaje a la Luna; --10.45 horas-- visita al Mercado Valdespartera. Paseo de los Olvidados, 20.

4.-10.00 horas: En Teruel, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, y el candidato por la provincia de Teruel, Rafael Guía, participan en la pegada de carteles, en la plaza San Juan; y --11.00 horas-- ambos visitan el Aeropuerto de Teruel.

5.-10.30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, comparece ante la prensa con las organizaciones agrarias tras mantener una reunión de trabajo. Los gráficos podrán tomar imágenes diez minutos antes de la comparecencia. Sede PSCyL.

6.-11.00 horas: En Madrid, entrenamiento del Real Madrid CF y rueda de prensa de su entrenador, Álvaro Arbeloa.

7.-11.00 horas: en Madrid, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo. Recinto Ferial de Ifema.

8.-11.00 horas: en Madrid, el presidente regional, Emiliano García-Page, visita el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo. En el Pabellón 7B02 del recinto ferial de IFEMA, en Madrid.

9.-11.30 horas: En Madrid, los Reyes presiden la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares. Palacio Real de Madrid. (Calle Bailén).

10.-11.30 horas: En Zaragoza, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea; el secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé; y el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, participan en la presentación de la campaña electoral de Podemos-Alianza Verde en Aragón, en el Jardín Vertical. Calle de Caspe, 4.

11.-12.00 horas: En Madrid, imágenes y declaraciones de la visita a Fitur de los siguientes políticos: Manuela Bergerot (Más Madrid), Carlos Díaz-Pache (PP), Javier Ortega Smith (VOX), la presidenta de Navarra, María Chivite; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Alfonso Serrano (PP Madrid)

12.-13.00 horas: Reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Catalunya. Después declaraciones (Conselleria de Territori. Tarradellas 2)

13.-16.00 horas: Representantes de entidades de usuarios de Rodalies se personan en la Generalitat para pedir una reunión (pl.Sant Jaume)

14.-16.00 horas: En Madrid, rueda de prensa del Ministro de Transportes, Óscar Puente.

15.-16.30 horas: en Ávila, el PSCyL organiza la Conferencia Sectorial Intergeneracional con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que inaugurará la cita junto al secretario de Organización, Daniel de la Rosa. El foro será clausurado por el secretario general, Carlos Martínez. Lienzo.

16.-17.15 horas: En Castellón, previa de la Supercopa de España femenina entre el FC Barcelona y Real Madrid. Rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, y entrenamiento del primer equipo femenino a las 18.00 horas. A las 19.15 horas rueda de prensa del entrenador del Real Madrid CF, Pau Quesada, y entrenamiento del Real Madrid CF.

17.-18.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita los pabellones de los países donde están desplegadas las tropas de las Fuerzas Armadas, en el marco de la 46ª Feria Internacional de Turismo-Fitur 2026. Ifema Madrid (Av. del Partenón, 5)

18.-18.30 horas: En Huesca, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la formación a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, intervienen en un mitin en el Palacio de Congresos. Avenida los Danzantes de Huesca, s/n.

