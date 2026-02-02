UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 2 de febrero

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

1.-08.30 horas: En Ginebra (Suiza), la ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a un desayuno de trabajo en la misión de la Unión Europea. Desde las 9.30 horas hasta las 14.30 horas, asiste y participa en distintas sesiones y reuniones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y a las 17.30 horas, participa en una reunión trilateral con el director regional para la Salud en OMS Europa, Hans Kluge, y el director de la Organización Panamericana para la Salud (OPS), Jarvis Barbosa, en la sede de la OMS (Avenue Appia 20).

2.-10.00 horas: En Barbastro (Huesca), el candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón atiende a los medios de comunicación, en la Estación de Autobuses.

3.-10.00 horas: En Sevilla, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presenta la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) para 2026. En la iglesia del CAAC.

4.-10.00 horas: En Sevilla, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, presenta los actos de la II Semana de la Mujer en la Industria, la Energía y la Minería. En la sede de la consejería. 11.00 horas: en Ciudad Real, rueda de prensa para presentar la campaña de Manos Unidas en su lucha contra el hambre en el mundo, en el salón del obispado, a cargo del presidente de Manos Unidas, Juan de Dios Rojo y la misionera María Milagros Sanz.

5.-11.00 horas: En Madrid, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa.

6.-11.30 horas: En Murcia, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, preside el acto de presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035. En el Cuartel de Artillería, HUB Audiovisual Murcia, calle Cartagena, s/n.

7.-12.00 horas: En Nigrán, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado, Abel Losada, participan en el minuto de silencio por el feminicidio de Mos.

8.-12.00 horas: El ministro Luis Planas, el conseller Òscar Ordeig, el pte.de Fira de Barcelona Pau Relat y el pte.de BWW Javier Pagés inauguran el salón (Fira de Barcelona Montjuïc: Hall 8).

9.-12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con los presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro J. Alanís, y Vitartis, Santiago Miguel Casado. Sede de la Presidencia, calle Santiago Alba, 1.

10.-12:30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrecen una rueda de prensa.

11.-13.00 horas: En Madrid, entrevista Europa Press a la directora española de cine, Isabel Coixet.

12.-13.00 horas: En Bilbao, declaraciones de la secretaria de Programa y parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena.

13.-13.00 horas: Rueda de prensa de Josep Rius.

14.-13.00 horas: Realizan pintadas en el mural de los Williams en Barakaldo (Bizkaia).

15.-13.30 horas: En Madrid, entrevista Europa Press al cantante Luis Fonsi.

16.-13.30 horas: En Pontevedra, minuto de silencio por el crimen machista de Mos. Acuden, entre otros, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada. Subdelegación.

17.-15.00 horas: En Madrid, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, anuncia el regreso de la NFL a Madrid.

18.-15.30 horas. En Madrid, la gestora de llamadas del 112, María Amparo López Boluda, comparece en la comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.

19.-17.00 horas: En Madrid, declaraciones de David Placer, Head of Multimedia de Venezuelan Press, sobre la amnistía a los presos políticos de Venezuela.

