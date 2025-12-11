UE.- Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la conferencia 'HearUs 2025', titulada 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', organizada en la sede del Ministerio en colaboración con la organización 'Women For Afghanistan'. (Sólo gráficos) Sede Marqués de Salamanca (c/ General Pardiñas, 55).

-- 09.00 horas: En Madrid , la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en la presentación del informe 'V Mapa de Talento Sénior. La evolución en el quinquenio 2019-2024 y un ejercicio de prospectiva a 2029'. En el Auditorio de Fundación Mapfre (en Paseo Recoletos 23, en Madrid).

-- 09.30 horas: En Madrid, los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad llegan al Teatro Real de Madrid (entrada por C/ Felipe V, s/n).

-- 10.00 horas: En Madrid, EAPN-ES publica los últimos datos del impacto de la pobreza y la desigualdad en las mujeres en España. En la sala Patronato de Fundación ONCE (c/ Sebastián Herrera, 15) y online.

-- 10.30 horas: En Madrid, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, inaugura la jornada "Recursos municipales contra la violencia de género - Violencia de género y animales de compañía". En la sede de la FEMP (c/ Nuncio, 8) y online.

-- 10.30 horas: En Madrid, el periodista y divulgador Juan Frutos presenta su nuevo proyecto editorial, una trilogía compuesta por cartas sobre la naturaleza: "50 Árboles", "50 Aves" y "50 Minerales y Rocas". Generación X Tirso (C/ Conde de Romanones, 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, Fundación A LA PAR, seleccionada por Citi Foundation en su Global Innovation Challenge 2025, por su proyecto FundAcademy para mejorar las oportunidades laborales de jóvenes con discapacidad intelectual, presenta esta iniciativa en la sede de la Fundación A LA PAR (C/ Monasterio de las Huelgas, 15). .

-- 12.00 horas: En Madrid, FINRESP, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, junto a sus asociaciones fundadoras (AEB, CECA, INVERCO, Unacc y UNESPA) celebra una jornada destinada a analizar la huella del sector financiero en materia de sostenibilidad. En el Espacio28 Cecabank. (C/ Caballero de Gracia, 28).

-- 19.00 horas: En Madrid, la Academia de la Televisión celebra la ceremonia de entrega de los Premios Talento 2025. En el Auditorio Caja de Música de CentroCentro (Ayuntamiento de Madrid. Plaza de Cibeles, 1).

-- 20.30 horas: En Madrid, la Editorial Perpetuo Socorro presenta, en colaboración de la ONG Acoger y compartir, el libro "Alegría, sencillez, misericordia. Los diarios del Hermano Roger de Taizé (1945-2005)". C/Félix Boix, 13.