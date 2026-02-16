Avanza la rehabilitación del convento de San José de Caravaca para revalorizarlo con fines turísticos y culturales

La consejera Carmen Conesa y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, durante la visita a las obras del convento de San José - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación del convento de San José de Caravaca de la Cruz, que comenzaron el pasado agosto con el objetivo de revalorizar el edificio para fines turísticos y culturales, avanzan en su primera fase, que cuenta con un presupuesto de cerca de 1,1 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de Fondos Next Generation.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y el alcalde de la localidad, José Francisco García, han visitado este lunes la intervención, centrada en esta etapa en la rehabilitación de la antigua iglesia y de la parte colindante de la Casa Fundacional, según ha informado la Comunidad.

Esta actuación coincide con la conmemoración del 450 aniversario del convento, una de las fundaciones carmelitas impulsadas directamente por Santa Teresa de Jesús en 1576. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003 y adquirido por la Comunidad en 2021 por un importe de 800.000 euros, con el objetivo de garantizar su conservación y revalorización.

La intervención contempla la restauración de las fachadas exteriores e interiores, la recuperación de las cubiertas de la iglesia y su torreón, la rehabilitación integral de las pinturas murales y bóvedas, la limpieza y conservación básica de los retablos, el tratamiento de patologías estructurales y refuerzos puntuales, la restitución de solados en distintas estancias, así como la mejora de la accesibilidad, con rebajes de umbrales, ampliación de pasos, pequeñas rampas y la instalación de un aseo adaptado en planta baja.

Además, se dotará a la antigua iglesia de todas las instalaciones necesarias para su adaptación a usos turísticos, como redes de agua, saneamiento, electricidad, climatización, instalación contra incendios, iluminación, preinstalación de sonido y sistemas de seguridad, lo que permitirá la realización en un futuro próximo de visitas guiadas, exposiciones, conciertos y actividades culturales.

De forma previa a esta actuación, la Consejería de Turismo ejecutó una fase preparatoria, con trabajos de reparación urgente en el convento e intervención arqueológica previa, al tiempo que se contrató la redacción del proyecto de rehabilitación y dirección facultativa de las obras, todo ello con una inversión de algo más de 340.000 euros financiada con fondos europeos NextGeneration.

DESTINO RELIGIOSO

Conesa ha destacado que Caravaca de la Cruz es una de las sedes del proyecto 'Huellas de Teresa', una iniciativa turística y cultural que engloba las ciudades teresianas de España y que busca poner en valor el legado de Santa Teresa de Jesús, figura reconocida por sus facetas como mística, escritora y fundadora.

La consejera ha indicado que la Comunidad ha puesto en marcha la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, dotada con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y destinada a acciones de promoción, organización de eventos, rehabilitación patrimonial y desarrollo de nuevas infraestructuras.

Conesa ha subrayado que el turismo religioso "constituye una prioridad para el Gobierno regional, por atraer a un perfil de visitante con un alto grado de fidelidad y presentar un notable potencial para reducir la estacionalidad, captar nueva demanda, generar empleo estable y crear sinergias con otros productos turísticos como la naturaleza, la gastronomía o el turismo de interior".

Según el estudio elaborado por la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, el último Año Jubilar atrajo a más de 850.000 visitantes motivados por el Jubileo, lo que generó un impacto económico superior a los 200 millones de euros.