AWS lanza su Nube Soberana Europea, con requisitos estrictos de privacidad y soberanía de datos

Nube Soberana Europea de AWS. - AWS

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amazon Web Services (AWS) ha comenzado a desplegar su Nube Soberana Europea, que abarcará desde Alemania a todos los países de la Unión Europea (UE) con infraestructura para satisfacer las necesidades de las organizaciones con requisitos más extremos en materia de seguridad y privacidad de datos, cumpliendo con las pautas de soberanía UE, además de ofrecer nuevas Zonas Locales Soberanas de AWS en Portugal, Bélgica y los Países Bajos.

La AWS European Sovereign Cloud es una nube independiente diseñada para Europa que opera ubicada exclusivamente dentro de la UE y que está separada física y lógicamente del resto de regiones donde la compañía ofrece estos servicios.

Esta infraestructura de nube e inteligencia artificial (IA) proporciona a los clientes un control completo sobre la ubicación y el movimiento de sus datos, ya que está respaldada por medidas técnicas y controles operativos que proporcionan transparencia. Además, ofrece infraestructura segura sin comprometer las capacidades y el rendimiento de la nube.

En este sentido, la tecnológica ha detallado que, con su disponibilidad general, comenzará a ampliar la presencia de la Nube Soberana Europea AWS desde Alemania a todos los países de la UE, con el objetivo de "respaldar requisitos estrictos en materia de aislamiento, residencia de datos en el país y baja latencia".

Concretamente, el despliegue comenzará con nuevas Zonas Locales Soberanas de AWS (AWS Sovereign Local Zones) ubicadas en Portugal, Bélgica y los Países Bajos. Esto son, un tipo de infraestructura que permite a los clientes almacenar sus datos en una ubicación geográfica concreta para cumplir con los requisitos de residencia de datos o ejecutar aplicaciones "sensibles a la latencia", como ha explicado en un comunicado.

Estas nuevas Zonas Locales de AWS formarán parte de la Nube Soberana Europea de AWS. De esta manera, la compañía ha asegurado que proporcionará a las organizaciones más opciones para implementar cargas de trabajo en la nube con "el más alto nivel de soberanía e independencia operativa", combinado con la amplia cartera de servicios de AWS.

En la práctica, las organizaciones podrán utilizar las Zonas Locales, las AWS AI Factories o los AWS Outposts en las ubicaciones que seleccionen, incluidos sus propios centros de datos locales. Como resultado, el acceso a la tecnología de nube e IA "más robusta", ayudará a Europa a "impulsar el crecimiento y las ambiciones de IA de los clientes", como ha explicado el director de la AWS European Sovereign Cloud y soberanía digital, Stéphane Israël.

"Los clientes quieren lo mejor de ambos mundos: poder utilizar la cartera completa de servicios de nube e IA de AWS mientras se aseguran de poder cumplir con sus estrictos requisitos de soberanía", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que, al construir una nube europea, están capacitando a las organizaciones para "innovar con confianza" manteniendo el control de sus activos digitales.

Al respecto, también se ha pronunciado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de Espala, María González Veracruz, quien ha señalado que se trata de una iniciativa "alineada con la estrategia de transformación digital del Gobierno español", ya que considera la gobernanza de datos como "piedra angular para el desarrollo de una IA fiable, útil, productiva y ética".

Todo ello, con el objetivo de "garantizar la seguridad, privacidad y derechos de las empresas y ciudadanos en el entorno digital", ha apostillado Veracruz.

GESTIONADA Y OPERADA EN EUROPA

AWS ha asegurado que todo lo necesario para operar la Nube Soberana Europea está en la UE, tanto el talento, como la infraestructura y el liderazgo. Así, basada en controles integrales y por capas, esta nube está operada exclusivamente por residentes de la región y no tiene dependencias críticas de infraestructura externas.

Además, su autonomía operativa también resalta porque cuenta con un diseño único que permite continuar operaciones de forma indefinida, "incluso en caso de una interrupción de comunicaciones con el resto del mundo". Para ello, los empleados autorizados para operar en esta nube tendrán acceso independiente a una réplica del código fuente necesario para mantener estos servicios.

Siguiendo esta línea, cuenta con una residencia completa de datos, ya que, además de proporcionar a los clientes control total sobre dónde se almacenan sus datos, también permite manejar todos los metadatos que necesiten, como los permisos, etiquetas de recursos o configuraciones, completamente desde la UE. Esto también incluye los sistemas soberanos de Gestión de Identidad y Acceso (IAM), facturación y medición de uso.

Respecto a los controles técnicos y de cumplimiento, AWS ha señalado que la Nube Soberana Europea está impulsada por el Sistema AWS Nitro, que proporciona "un límite de seguridad física y lógica líder en la industria" de cara a hacer cumplir las restricciones de acceso a los datos de los clientes. Nadie, incluidos los empleados de AWS pueden acceder a esta información.

Junto a ello, la compañía también proporciona cifrado avanzado, servicios de gestión de claves y módulos de seguridad de 'hardware' para que los clientes puedan proteger su contenido aún más. Igualmente, también se ha introducido el Marco de Referencia de Soberanía de la Nube Soberana Europea de AWS (ESC-SRF), que está validado para cumplir los requisitos de los clientes.

Finalmente, la tecnológica ha explicado que ha establecido una estructura de gobernanza dedicada en Europa. Esto incluye una nueva empresa matriz y tres filiales locales constituidas en Alemania (GmbH) que, con empleados europeos, está obligada a actuar en el mejor interés de la Nube Soberana Europea de AWS.

Igualmente, esta matriz se apoya en un consejo asesor que proporcionará experiencia en asuntos de soberanía, compuesto por tres empleados de Amazon y dos miembros independientes, todos ellos ciudadanos europeos.

CAPACIDADES DE LA NUEVA NUBE SOBERANA EUROPEA

Además de todo ello, la compañía ha puesto énfasis en cómo la expansión de la Nube Soberana Europea, con las nuevas Zonas Locales Soberanas, representa una inversión adicional en nuevas capacidades de vanguardia de nube e IA. Esto ayudará a "respaldar el crecimiento económico local, la productividad y la innovación", como ha asegurado Amazon.

Esto se debe a que los clientes y socios que utilicen esta nube, se beneficiarán de todas las capacidades de AWS, incluida la seguridad, disponibilidad, rendimiento, arquitectura familiar, APIs e innovaciones de seguridad, como el mencionado Sistema AWS Nitro.

Más concretamente, esta nube contará con más de 90 servicios en una amplia variedad de categorías, como es el caso de la IA, la computación, bases de datos, redes, seguridad y almacenamiento. Así, clientes de diversas industrias reguladas, gobiernos, sanidad, servicios financieros, defensa y aeroespacial, energía y telecomunicaciones, podrán "acelerar su innovación" mientras cumplen con los requisitos de soberanía de datos.

Con todo ello, AWS ha especificado que los clientes del sector público y "una amplia variedad de industrias reguladas en toda Europa" ya han elegido la Nube Soberana Europea de AWS como su proveedor de estos servicios. Asimismo, cuentan con socios como es el caso de Accenture, Capgemini, Kyndryl y SAP, entre otros.