UE.- Borrell defiende los contactos con los talibán para seguir las evacuaciones sin generar "efecto llamada"

BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este martes de que la crisis en Afganistán "no ha acabado" y ha defendido los contactos con los talibán para continuar las evacuaciones de nacionales europeos y afganos colaboradores de Occidente, sin generar "efecto llamada".

En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la situación en Afganistán, el jefe de la diplomacia ha admitido que la caída del país en manos de los talibán es "una tragedia para los afganos, un revés para Occidente y un potencial cambio para el orden internacional".

"No queremos que la oferta para ofrecer protección a afganos en riesgo sea considerado un efecto llamada, pero queremos proteger a muchos afganos que merecen nuestra protección. Y hay muchos", ha subrayado Borrell, para recalcar que para eso el bloque debe discutir con los talibán cómo hacer posible esta iniciativa.

En todo momento, Borrell ha rechazado el paralelismo con 2015, cuando la crisis en Siria supuso una oleada migratoria sin precedentes a Europa. A su juicio, el objetivo ahora debe ser llegar a cinco millones de afganos en el norte del país amenazados de hambruna. "Hay que salvarles o intentarlo, por razones humanitarias y no por que si no lo hacemos emigren y provoquen un problema en casa", ha expuesto.

Sobre los contactos con las nuevas autoridades afganas, ha insistido en que el diálogo no supone el reconocimiento y ha recordado que no queda otra que mantener contacto con los talibán, si Europa quiere estabilizar el país y promover nuevas evacuaciones, "No hay otra opción que hablar, discutir y acordar cuando sea posible. Hemos acordado que el nivel de contacto se basará en unas condiciones y según su comportamiento dependerá de como nos relacionamos con el nuevo Gobierno", ha apuntado.

En un momento en el que el bloque europeo mantiene en Doha contactos con los talibán para garantizar una seguridad mínima que permita el despliegue de diplomáticos europeos en Kabul, el Alto Representante ha reiterado que la delegación de la UE en Afganistán puede ser la "antena europea" para organizar estas operaciones desde el terreno.

Igualmente, ha apuntado a la necesidad de aumentar los contactos con actores clave en la región, incluidos Rusia y China, para evitar que la retirada de las tropas occidentales de Afganistán suponga una "exclusion estratégica" de la UE en el país.

El exministro español ha señalado, además, que la UE debe hacer "autocrítica" sobre lo acontecido y extraer lecciones sobre los 20 años de esfuerzos para construir un Estado en en Afganistán, que "es mucho más difícil que lo que habría imaginado el presidente Bush".

A su juicio, la situación en Afganistán pone de manifiesto que no hay solución militar a los problemas internacionales. "La mayor potencia militar del mundo, después de estar 20 años gastando 300 millones de dólares al día, no ha conseguido ganar la guerra ante el país más pobre de la Tierra", ha recalcado.

Si bien, ha añadido que tras cada acción diplomática "hay que tener una capacidad militar de intervención". "Aunque sea solo por el carácter disuasivo, una capacidad militar la tiene que tener cualquier actor que se quiera llamar geopolítico", ha defendido, poniendo de relieve la necesidad de que los europeos tengan una "capacidad militar propia".

MAYOR DEFENSA EUROPEA

Durante el extenso debate han sido varios los eurodiputados que han reclamado que Europa extraiga lecciones de la crisis y progrese hacia una mayor autonomía en el plano internacional y de la Defensa.

"No hemos sido capaces de crear un puente aéreo para la evacuación de europeos ni establecer una zona segura en Kabul ¿Qué mas tenemos que ver para actuar y reaccionar? La Defensa europea va a tener que avanzar", ha subrayado la eurodiputada liberal francesa Nathalie Loiseau, en la misma línea se ha expresado la holandesa Hilde Vautmans quien ha reclamado al Alto Representante poner en marcha un Ejército europeo.

El eurodiputado 'popular' y presidente de la Comisión de Exteriores, David McAllister, ha reconocido que la situación afgana representa un "toque de atención" para la política exterior del bloque, que debe establecer un enfoque común sobre cómo tratar con Kabul y aumentar sus esfuerzos militares en cooperación con Estados Unidos.

Por parte de los socialistas, la jefa de grupo, Iratxe Garcia, ha defendido que la UE se "empiece a valer por si mismo" y cuente con una política exterior común que garantice la soberanía de la Unión, incluyendo la creación de una fuerza operativa internacional para "evitar que nadie dé lecciones a la UE".

Manu Pineda, eurodiputado de IU, ha criticado lo que ha denominado como "política de supeditación a los intereses del Pentágono y de Estados Unidos" en Afganistán y ha apostado por un sistema de Defensa que "sea de Defensa y no de intervención".

Por parte de Unidas Podemos, Ernest Urtasun ha apoyado los contactos técnicos con los talibán para sacar a personas que estén en peligro y ha reclamado que la UE se responsabilice ante el "éxodo afgano", en concreto activando la directiva de protección temporal. "No se ha usado en 20 años, si no es ahora con el éxodo afgano, ¿cuando?", ha planteado.