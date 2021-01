UE.- Calviño ve una respuesta "muy importante" del sector privado a fondos UE, que aportarán un 2% al PIB en 2021

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado este lunes que se ha producido una respuesta "muy importante" por parte del sector privado ante las distintas manifestaciones de interés lanzadas sobre los fondos europeos y el Plan de Recuperación, que generará un impacto macroeconómico "muy significativo", superior a dos puntos porcentuales para el crecimiento de este año y a medio plazo.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Transformación Digital, en la que ha constatado el "absoluto alineamiento" respecto a las prioridades en el ámbito público y privado sobre las inversiones y reformas a abordar en los próximos meses y años para impulsar la recuperación, la transformación y la modernización del país.

Calviño, que ha avanzado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará los tres planes pendientes de la Agenda España Digital 2025 --el plan de digitalización de pymes, de competencias digitales y de digitalización de la Administración--, ha valorado que las CCAA están poniendo en marcha planes de digitalización "muy alineados" con los del Ejecutivo, lo que puede multiplicar el impacto de los planes que se impulsen a nivel nacional potenciando la colaboración público-privada.

Asimismo, ha subrayado que en las distintas manifestaciones de interés lanzadas en los últimos días relativas a los fondos europeos, en materia de transición ecológica, Industria y otras, se ha visto una respuesta "muy importante" por parte del sector privado, por lo que ha aseverado que hay una "base de proyectos interesantes que pueden servir para poner en marcha cuanto antes el ambicioso Plan de Reformas e Inversiones".

Con el conjunto de palancas en materia de transición ecológica y transformación digital, y otras con potencial de crecimiento como en el ámbito de la educación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha augurado que el impacto macroeconómico puede ser "muy significativo ya desde 2021", aumentando en "más de dos puntos porcentuales el crecimiento", así como el crecimiento potencial por encima del 2% a medio plazo.

"Está sirviendo para movilizar un gran interés por parte del sector privado, que encauzada con esta colaboración público-privada puede tener un impacto muy positivo", ha valorado.

MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Sobre las manifestaciones de interés ha explicado que es un instrumento "poco utilizado" pero que en el Gobierno han visto que puede ser "útil", para identificar criterios e instrumentos jurídicos de cara al posterior lanzamiento de convocatorias de convenios, licitaciones o consorcios para la concesión de ayudas.

A modo de ejemplo, ha dicho que en el ámbito de la conectividad 5G puede servir en zonas poco pobladas para identificar los espacios potenciales en los que desplegar las acciones del sector público, y las CC.AA. y corporaciones locales pueden contribuir identificando polígonos industriales, zonas cubiertas y los instrumentos más eficaces.

En todo caso, ha aclarado que la participación en un manifestación de interés no prejuzga el proceso de ejecución del Plan, que "seguirá todas las normas de procedimientos administrativos" agilizados con la reforma de la Administración aprobada, por lo que no participar en una manifestación de interés "no limita en absoluto la posibilidad de participar en la licitación" y viceversa, aquellas empresas que no participen de las manifestaciones de interés podrán igualmente optar a las licitaciones posteriores.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en las licitaciones para con su lanzamiento impulsar la ejecución en el curso de 2021 de los ámbitos con un mayor peso dentro del Plan y una mayor capacidad de tracción en la economía española, siendo los ministerios con un mayor papel los de Transición Ecológica, Vivienda, Transporte y Movilidad y Transformación Digital.

"Hay que agilizar todos los procesos administrativos para tener una ejecución real sobre el terreno de los proyectos ya en el curso de 2021", ha añadido.

FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES, LA PRIORIDAD

De cualquier forma, la vicepresidenta ha apuntado que la "prioridad" este año tiene que ser impulsar la formación y la cualificación de todos los trabajadores, en particular de aquellos que se encuentren en un ERTE o desempleados, y con atención "muy especial" a dos de los colectivos más golpeados por la crisis: jóvenes y mujeres.

"No tenemos tiempo que perder para empezar a reducir el alto desempleo juvenil, uno de los problemas estructurales y una prioridad para el Gobierno", ha insistido Calviño, quien ha pedido aunar esfuerzos para activar de manera "más ágil y eficaz" y "lo antes posible" los mecanismos para impulsar la formación y la empleabilidad, garantizando la recualificación de trabajadores hacia empleos de calidad que se potenciarán con el Plan de Recuperación.

Entre otros campos, ha citado la digitalización, la eficiencia energética, la renovación de edificios o la movilidad sostenible y conectada, con nuevas redes inteligentes de distribución de energía y con el fin de generar empleo "de calidad".

Preguntada sobre la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de retomar en el marco del diálogo social la negociación sobre el Salario Mínimo en 2021 una vez se cierre la mesa referida a los 'riders', Calviño ha apuntado que el diálogo social es un "proceso continuo" a través de las distintas mesas encabezadas por varios departamentos.

Según ha dicho, se van a ir abordando "todos los elementos de la nueva política pública para un mercado laboral que permita la creación de empleo intensa, pero de calidad, y aprovechar la recuperación para impulsar y resolver los problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas".