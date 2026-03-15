Las entidades culturales valencianas pueden optar al Programa Europa Creativa para proyectos transnacionales

Las entidades culturales valencianas pueden optar a las ayudas del Programa Europa Creativa para proyectos transnacionales - GVA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia inivita a las entidades culturales valencianas a optar por las ayudas de la Unión Europea en el marco del Programa Europa Creativa, con las que se pretende impulsar el sector cultural y creativo.

La Dirección General de Fondos Europeos informa que la convocatoria está abierta hasta el 5 de mayo de 2026, la cual tiene como objetivo, "apoyar proyectos culturales transnacionales sin ánimo de lucro, que cuenten con una dimensión europea y se enmarquen en los diversos ámbitos de los sectores cultural y creativo", ha informado la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, se fomenta la colaboración entre organizaciones culturales y creativas de distintos países, con el fin de "reforzar la creación y circulación transnacionales de obras y artistas europeos, y mejorar la capacidad de los sectores cultural y creativo para promover el talento, innovar, prosperar y generar empleo y crecimiento".

Los proyectos podrán desarrollarse durante un periodo máximo de 48 meses y en ellos podrán participar organizaciones culturales de cualquier tamaño.

PROGRAMA EUROPA CREATIVA

En este programa pueden participar todas las organizaciones, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, establecidas en uno de los países participantes los Estados Miembros de la UE y otros países que han firmado acuerdos de asociación (Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Túnez y Ucrania).

Las propuestas deberán detallar de qué manera contribuyen al cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas por la Comisión Europea: sostenibilidad medioambiental, inclusión e igualdad de género, transición digital y relaciones internacionales.

En la convocatoria de Proyectos de Cooperación Europea 2026, se contemplan dos categorías. Una de proyectos de pequeña escala, con un mínimo de tres países elegibles y una subvención máxima de 200.000 euros, con un porcentaje máximo de cofinanciación del 80%. Otra para proyectos de mediana escala, con un mínimo de cinco organizaciones de cinco países elegibles. En este caso, la subvención máxima es de 1.000.000 de euros, con un porcentaje máximo de cofinanciación del 70%.

El presupuesto total asignado a la convocatoria es de 60,2 millones de euros. De ellos, 24,1 millones para proyectos de pequeña escala y 36,1 millones para proyectos de mediana escala.

Todo el proceso de solicitud se realiza online a través del EU Funding & Tenders Portal, donde se encuentra disponible toda la documentación oficial. Con esta acción, se espera apoyar a alrededor de 150 proyectos.