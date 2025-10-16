El despliegue del Sistema de Entradas y Salidas de la UE en el aeropuerto de Santander se inicia hoy

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, visita la Jefatura Superior de Policía Nacional en su primera visita desde que asumió el cargo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la Unión Europea comenzará a desplegarse a partir de este jueves, 16 octubre, en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y en diciembre en el Puerto de la capital cántabra.

El despliegue de este nuevo sistema electrónico tiene que iniciarse a partir de octubre de este año en toda la UE y estar terminado en marzo de 2026.

Según el delegado del Gobierno, Pedro Casares, este sistema supone una "extraordinaria innovación" que permitirá "un mejor trabajo" en los controles pues "va a garantizar que en todo el territorio fronterizo de la Unión Europea podamos conocer en tiempo real ese registro de entradas y salidas de pasajeros".