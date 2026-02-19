UE.- España y Croacia acuerdan consultas políticas para reforzar la relación bilateral

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo de Croacia, Gordan Grlic Radman - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado este jueves en Madrid un acuerdo con su homólogo de Croacia, Gordan Grlic Radman, para el establecimiento de consultas políticas entre los dos paíse con vistas a impulsar la relación bilateral.

"La firma de este acuerdo sobre consultas políticas reforzará aún más nuestros contactos bilaterales de alto nivel", ha señalado el ministro, celebrando que este compromiso sistematiza los frecuentes contactos entre los dos países, según ha informado Exteriores en un comunicado.

Según el Ministerio, los dos países mantienen relaciones económicas fluidas y dinámicas que esperan seguir profundizando y mejorando. En el apartado científico-tecnológico los dos países participan en el proyecto IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility-DEMO Oriented Neutron Source"), que se encuentra en Granada, en el que comparten el interés de atraer a nuevos socios europeos para reforzarlo.

Por otra parte, Albares y su homólogo croata también han tenido ocasión de revisar la agenda comunitaria y los retos a los que se enfrenta Europa, la necesidad de proporcionar una financiación europea adecuada para la seguridad y la defensa, ajustada a un mayor nivel de ambición estratégica, y el fomento del pilar europeo de la OTAN, de acuerdo con la nota.

También han hablado del reciente acuerdo de la UE con Mercosur, los Balcanes Occidentales y la aplicación completa y efectiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como las relaciones trasatlánticas y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz en los conflictos en Ucrania y en Gaza.