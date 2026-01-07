España quiere que la ONU se implique en la futura fuerza en Ucrania aunque no lo ve necesario para que sea legal

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta una semana m - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este miércoles que el Gobierno quiere que la ONU esté implicada "de alguna forma" en la futura fuerza de paz que se despliegue en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia, si bien posteriormente ha aclarado que no es necesario que esto ocurra para que la misión, en la que quiere participar España, sea legal.

"España desde luego querría que de alguna forma Naciones Unidas esté involucrada, como está en muchos escenarios en el mundo", ha reconocido el ministro en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, después de que la víspera la Coalición de Voluntarios acordara garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con apoyo de Estados Unidos, incluido el despliegue de tropas en el terreno.

No obstante, Albares ha incidido en que aún se está lejos de haber definido cómo será esa fuerza y en qué condiciones se desplegará, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en París que España tiene intención de participar en la misma y para ello se reunirá la próxima semana con los grupos parlamentarios.

TODAVÍA NO HAY UN PLAN

"Por el momento lo que hay es un esbozo de plan, ni siquiera hay todavía un plan, y todavía queda por ver si el único que ha querido y sigue queriendo esta guerra", el presidente ruso, Vladimir Putin, "por fin empieza a querer la paz" y se acuerda un alto el fuego, ha señalado el ministro.

"Los europeos junto con Estados Unidos y Ucrania estamos pensando cuál podría ser un esquema de seguridad y de estabilidad el día que haya un alto el fuego, pero todavía estamos muy lejos de ahí", ha abundado.

En declaraciones posteriores durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que Sumar haya recalcado que hace falta un mandato de la ONU además de la 'luz verde' del Congreso para el envío de tropas españolas, Albares ha querido "clarificar" que el primero de estos extremos no es necesario.

Cualquier cosa que España y la UE hagan "en relación con la seguridad en Ucrania va siempre a respetar la legalidad internacional y una de las cosas que respeta siempre la legalidad internacional es el envío de tropas a petición del propio país", ha sostenido el ministro, algo que ocurre en este caso.

"En ese sentido no se necesita ya un mandato de Naciones Unidas porque se incluye dentro de la propia legalidad", ha puntualizado, insistiendo no obstante en que "todavía estamos muy lejos de que haya un plan" concreto para el despliegue de una fuerza en Ucrania y que aún hace falta que Putin acceda a un alto el fuego.