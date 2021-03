UE.- Los eurovisivos Blas Cantó, Soraya Arnelas, Natalie Horler y Kate Ryan, rinden homenaje a la agricultura europea

Las asociaciones murcianas Proexport y Apoexpa forman parte de las entidades que impulsan esta campaña para apoyar a las frutas y hortalizas europeas

MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los eurovisivos Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021; Soraya Arnelas, que participó en este concurso en 2009); Natalie Horner, aspirante de Alemania en 2013, y Kate Ryan, la opción de Bélgica en 2006, son los rostros conocidos que participan en el vídeo promocional de la campaña 'CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You'. La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE), rendirá un homenaje al papel esencial de los agricultores europeos y quiere generar en la sociedad un movimiento social a favor del consumo de frutas y hortalizas europeas.

El presidente de FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) y PROEXPORT, Juan Marín, ha asistido al rodaje del spot que se está filmando en distintos puntos de España para mostrar la diversidad de producciones de la agricultura española. "Vamos a poner en valor el trabajo esencial del sector agrícola europeo y el esfuerzo realizado por todos sus integrantes durante la pandemia. Los consumidores deben saber que apoyar a los agricultores europeos optando por consumir nuestras frutas y hortalizas, frente a las importadas de terceros países, es la elección con la que ganamos todos los ciudadanos europeos", ha dicho.

En la campaña de FruitVegetablesEUROPE, participan las organizaciones murcianas Proexport y Apoexpa, junto a otras asociaciones españolas como +Brócoli, Alcachofa de España, Afrucat, Afruex, Asociafruit, Comité de Gestión de Cítricos, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada/Esparrago Verde, Fedefruta, Freshuelva, y FEPEX. Durante este año, llevarán los mensajes de pertenencia y orgullo del sector agrario europeo a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica.

En el vídeo promocional, que durante esta semana se está grabando en diversas plantaciones y localizaciones de la Región de Murcia, se apela al sentimiento de pertenencia a Europa, a estar orgullosos del trabajo realizado por todo el sector productor y comercializador de frutas y hortalizas. Un reconocimiento al valor y el esfuerzo de miles de personas durante un tiempo muy complejo y finalmente una potente llamada a la acción: elegir producto europeo porque "cuando consumes frutas y hortalizas de aquí, #GanaEuropa ganamos todos". #ConsumEurope y #Europewins son las etiquetas principales de esta campaña europea.

"Gracias a ella, generaremos un movimiento social de apoyo al sector de las frutas y hortalizas europeo, ensalzaremos el trabajo y el esfuerzo de los agricultores europeos, concienciaremos al consumidor la importancia de consumir productos europeos y comunicaremos la fortaleza y la unidad del sector de las frutas y hortalizas europeas", ha indicado Juan Marín.