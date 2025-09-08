Exteriores rechaza las "calumniosas acusaciones de antisemistismo" de Israel y ve "inaceptable" que vete a Díaz y Rego

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 5 de diciembr - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha mostrado este lunes su rechazado "tajante" a las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles", además de calificar como "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En un comunicado, el Ministerio de José Manuel Albares ha reprochado la respuesta de Israel a las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la "inhumana situación en Gaza y Cisjordania". Además, avisa que "no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos".

En este sentido, Exteriores sostiene que esas medidas anunciadas por Sánchez, como el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el "genocidio", responden al sentir mayoritario de la sociedad española y "se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional".

El Ministerio recuerda otras medidas aprobadas por el Ejecutivo favorables a los intereses israelíes como que en los últimos años ha concedido la nacionalidad a 72.000 sefardíes -- "que ya son conciudadanos nuestros", sostiene-- o que el Gobierno de Pedro Sánchez "condenó inmediatamente el horrible atentado del grupo terrorista Hamas", exigiendo "en todo momento la liberación de todos los rehenes".

También alude a la aprobación del primer Plan Nacional contra el Antisemitismo en enero de 2023 y la decisión de adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA. "Este Gobierno está comprometido contra el antisemitismo y el racismo y con un país en el que no cabe ningún tipo de discriminación", enfatiza.

"Igualmente, de manera soberana", prosigue Exteriores, "el Gobierno de España defiende la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad".

En este sentido, recuerda que España "exige a Israel el fin de la ocupación de Gaza y Cisjordania, el fin de la violencia desatada contra la población civil palestina y el fin del bloqueo humanitario a la Franja". "El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos", concluye.