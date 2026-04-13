Fundación SGAE impulsa en Cádiz un taller de flamenco y una simulación profesional en Spain On Stage

Álvaro Martinete en la final del II Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía en imagen de archivo. - SGAE

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE colabora con Spain On Stage, evento de internacionalización de la música española impulsado por el Ministerio de Cultura dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU y realizado por Monkey Week SON Estrella Galicia.

Este encuentro profesional se celebra del 20 al 22 de abril en El Puerto de Santa María y Cádiz, con un amplio programa de actividades de networking, reuniones B2B y conciertos.

En concreto, la Fundación SGAE participa impulsando dos actividades, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. El miércoles 22 de abril, la Bodega de Mora (El Puerto de Santa María) acogerá una simulación profesional, workshop en el que profesionales locales e internacionales, organizados en grupos mixtos, colaboran contrarreloj para resolver retos del sector en dos verticales: la programación de artistas para un festival y la sincronización musical para cine.

Este laboratorio de mercado en tiempo real tiene como objetivo mostrar la riqueza del catálogo estatal a los asistentes internacionales, mientras descubren de primera mano los criterios y demandas de la industria global.

El 22 de abril a las 12.30h, también en la Bodega de Mora, la cantaora y Doctora Cum Laude por la Universidad de Sevilla, Rocío Márquez, imparte el taller de inmersión flamenca 'Código y vanguardia', una sesión estratégica que descifra los códigos esenciales del flamenco -los palos- desde una perspectiva contemporánea y accesible. La actividad dotará a los asistentes del contexto exacto para comprender, sentir y valorar la profundidad de nuestras propuestas artísticas.