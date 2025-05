UE.- El Gobierno aprueba destinar más de 11 millones a varias organizaciones internacionales como la OMS, la OPS o el PNUD

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales, así como otras entidades de carácter internacional, por un importe superior a 11 millones de euros.

"La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional", ha indicado el Gobierno.

En concreto, ha autorizado dos contribuciones voluntarias de España, por un importe global de 8.060.000 euros, con el siguiente desglose: 5.250.000 euros a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 2.810.000 euros a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Tal y como ha trasladado el Ejecutivo, estas aportaciones se justifican "por la necesidad de cumplir los objetivos y prioridades contenidos en el vigente VI Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027" y "por la cancelación de determinadas contribuciones de Estados Unidos a ciertos organismos, entre los que se encuentra la OMS y, dentro de ésta, la OPS".

Asimismo, ha aprobado otro importe de 3.300.000 euros repartido entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Programa LAF "Lebanon Livelihood Ecosystem Support Project" (3.000.000 euros); The United States Association of Former Members of Congress - FMC (200.000 euros); y el Foro de la Paz de París - "Forum de Paris sur la Paix" (100.000 euros).

20.000 EUROS AL COLEGIO DE EUROPA

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España al Colegio de Europa por importe de 20.000 euros.

"El Colegio de Europa es una asociación de utilidad pública, sin ánimo de lucro, que tiene como misión la formación de postgraduados procedentes de toda Europa, capaces de trabajar para la construcción de Europa tanto en las instituciones políticas específicas que la hacen posible como en ámbitos privados", ha explicado.

En este sentido, España forma parte del Consejo de Administración del Colegio de Europa a través de la figura de su Embajador-Representante Permanente de España ante la Unión Europea. Entre las funciones del Consejo de Administración está acordar el presupuesto anual del Colegio de Europa y fijar las contribuciones que corresponden a cada Estado Miembro.