González Laya convoca a los partidos para informarles del acuerdo sobre Gibraltar tras filtrarse a la prensa

PP y Ciudadanos se habían quejado de que no se les hubiera trasladado el documento a ellos primero

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha mantenido este lunes por la tarde una videoconferencia por los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Exteriores y en la Comisión Mixta para la UE para informarles del acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre Gibraltar el pasado 31 de diciembre, después de que se haya filtrado a la prensa.

La convocatoria se ha producido después de que desde PP y Ciudadanos se hubiera expresado malestar por el hecho de que el preacuerdo, que servirá de marco para la negociación de un futuro acuerdo entre Reino Unido y la UE sobre Gibraltar, se haya conocido antes en el resto de capitales europeas que entre los distintos partidos políticos, pese a que la ministra se había comprometido a comparecer en el Congreso para dar todos los detalles del mismo.

No obstante, durante la reunión informal no se ha entrado en detalle sobre lo incluido en el documento, cuya autenticidad ha confirmado González Laya, a la espera de que finalmente la ministra pueda comparecer en el Congreso, "con luz y taquígrafo", ha indicado a Europa Press la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, que ha dado por buenas las explicaciones ofrecidas por la ministra respecto a que la filtración no ha partido de su departamento y que ya "se han quejado".

Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Valentina Martínez, ha resaltado que el documento, que el Ministerio les ha hecho llegar cinco minutos antes de la reunión y concuerda con el publicado, es el punto de partida de cara a la negociación entre Londres y Bruselas y representa "el máximo de nuestras aspiraciones". "Vamos a ver en lo que queda", ha subrayado.

Aunque ha lamentado que lo hayan conocido antes el resto de capitales que los partidos, ha celebrado la "bendita filtración", puesto que finalmente tienen el documento que se había venido reclamando desde el anuncio del acuerdo el 31 de diciembre.

Según Martínez, la ministra ha expresado su deseo de comparecencia y su disposición a "aclarar todas las dudas" y ha reiterado la necesidad de que Gibraltar sea una "política de Estado".

LA REIVINDICACIÓN SOBRE LA SOBERANÍA SE MANTIENE

El preacuerdo alcanzado prevé que Gibraltar entre a formar parte del espacio Schengen una vez cerrado el tratado entre Reino Unido y la UE, lo que conllevaría la supresión de la actual Verja. Según el documento remitido por la Comisión Europea al resto de capitales para informar de lo pactado, al que ha tenido acceso 'El País', ya en el artículo 1 se recalca que el preacuerdo "no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción".

El texto ratifica que el objetivo final es suprimir "todas las barreras físicas" al movimiento de personas entre el Peñón y el espacio Schengen, cuyos controles y disposiciones España deberá garantizar ante el resto de miembros. En el puerto y el aeropuerto, "habrá puntos de entrada Schengen", donde habrá que cumplir con el control gibraltareño y con el previsto por este espacio sin fronteras.

En el apartado aduanero, se prevé que el futuro tratado incluya una solución a la medida, "basada en una adaptación de la unión aduanera entre la UE y Gibraltar" y que permitirá suprimir el control actual en La Línea. Para ello, se aclara, habrá que aplicar una serie de "salvaguardas para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía" del Campo de Gibraltar.

Esto pasaría, según el documento, por aplicar "de forma sustancial las mismas obligaciones y medidas de política comercial que la UE". Además, en caso de incumplimiento de las salvaguardas o de no aplicarse de forma adecuada están previstas "consecuencias" como la reintroducción de los controles aduaneros.

IMPUESTO ESPECIAL AL TABACO O EL ALCOHOL

España y Reino Unido reconocen en el preacuerdo que será necesario abordar cuestiones como el IVA sobre bienes e impuestos especiales para "productos sensibles", entre los que se cita el tabaco, el alcohol y el combustible y "medidas que garanticen la igualdad de condiciones". Para ello, se prevén "acuerdos administrativos entre las autoridades españolas y de Gibraltar".

Por otra parte, se apunta a que el futuro acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón podría incluir "disposiciones sobre un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en cuestiones sobre capacitación y empleo", al cual la UE podría contribuir con fondos.

En lo relativo a cómo se llevarán a cabo los controles en el puerto y el aeropuerto, el documento aclara que las autoridades gibraltareñas serán las primeras en autorizar o denegar la entrada, tras lo cual serán las españolas las que permitan o no la entrada al espacio Schengen. Según se precisa, en el caso del aeropuerto se creará una instalación en la que "oficiales españoles y gibraltareños compartirán espacio".

Además, durante el periodo inicial de implementación, previsto por cuatro años, España contará con "asistencia operacional de Frontex para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores", estableciéndose una misión conjunta. Al termino de este periodo, el acuerdo podría ser anulado si alguna de las partes así lo desea y previa consulta.