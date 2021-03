UE.- González Laya pide condiciones de desarrollo social y económico para acabar con el terrorismo en el Sahel

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha participado este viernes en la segunda reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Coalición Sahel, donde ha pedido crear condiciones de desarrollo social y económico para todos y poder así acabar con el terrorismo en el Sahel.

Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa, recogida por Europa Press, los ministros han adoptado una hoja de ruta que declina la acción colectiva en favor de la estabilización y el desarrollo en el Sahel, sobre la base de la declaración alcanzada en la Cumbre Yamena junto con el G5 Sahel, el pasado 16 de febrero.

"Ponemos colectivamente el énfasis en las acciones civiles, políticas y de desarrollo, porque no venceremos el terrorismo en el Sahel si no se crean condiciones de desarrollo social y económico para todos, y si no garantizamos la presencia del Estado en la totalidad del territorio", ha subrayado la también presidenta de la Alianza Sahel.

La Coalición Sahel fue presentada en enero de 2020 en la Cumbre Francia-G5 Sahel de Pau y sancionada en la reunión UE-G5 Sahel de 28 de abril de 2020. Es una plataforma de concertación de los países del G5 y sus principales socios de la comunidad internacional, y se espera que la próxima cumbre de la Coalición Sahel tenga lugar a niveles de jefes de Estado o de Gobierno en el verano de este año.