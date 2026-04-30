El III Festival de Folclore Cantabria y Europa se celebra hoy en el Palacio de Festivales

Presentación del Festival de Folclore Cantabria y Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El III Festival de Folclore Cantabria y Europa 'Tradiciones Encontradas' se celebra este jueves, a partir de las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales, en un desfile de hora y media de cánticos y bailes de la comunidad autónoma y en el que, en esta ocasión, también se hará un hueco al fado portugués a cargo de la artista María do Ceo, en un guiño a los 40 años de la adhesión del país luso a la UE.

Además en esta cita, que reunirá a aproximadamente medio millar de artistas, habrá homenajes póstumos a cuatro personas que "dieron toda su vida por el folclore" y que han fallecido a lo largo del último año: José Miguel Guerra, presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos en Torrelavega; el multinstrumentista Fernando González, conocido como 'Nando el asturiano'; Antonio Peláez, solista del Coro Ronda Garcilaso, y la panderetera Conchi García, fallecida el pasado noviembre a los 56 años.

También se hará un guiño a la festividad de La Folía de San Vicente de la Barquera, contando sobre el escenario con sus pandereteras y su canto a la Virgen de la Barquera.

Habrá una actuación de solistas montañeses, en la que coincidirán sobre el escenario algunos de los de más edad, como Pedro Álvarez, junto a niños que representan el futuro del folclore.

Completarán la programación, las actuaciones del Coro Ronda La Esperanza (Requejo), el grupo de folk 'Repande' y Brumas Norteñas (Comillas) y de una docena de agrupaciones de danzas que interpretarán bailes típicos de Cantabria como 'el cuevanuco', 'salto el pasiego' y 'jota montañesa'.

El festival contará como colofón con la interpretación de los himnos de la Unión Europea y de Cantabria.

El evento, organizado por la Dirección General de Fondos Europeos en colaboración con la Federación de Agrupaciones de Folclore, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones populares de Europa, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y la colaboración entre entidades sociales y culturales de la comunidad autónoma.

El festival tiene carácter benéfico y, en esta edición la recaudación íntegra de la venta de entradas se destinará a la Cocina Económica y Cáritas.