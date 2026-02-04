UE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 4 Feb. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 4 de febrero:
INTERNACIONAL
-- Los españoles, más preocupados por conflictos y desinformación que la media europea, pero entre los más optimistas
Población preocupada por conflictos activos y guerras cerca de la Unión Europea
https://www.epdata.es/poblacion-cada-pais-reconoce-estar-pre...
Población en países europeos preocupada por la desinformación
https://www.epdata.es/poblacion-preocupada-desinformacion-un...
Prioridades ciudadanas en la UE
https://public.flourish.studio/visualisation/27505984/
DEPORTES
-- Alcaraz y los retos después de completar el 'Career Slam'
https://fotos.europapress.es/infografias/f7261240
SALUD
-- Estimación de incidencia de cáncer para 2026, en cifras
https://www.epdata.es/datos/cancer-espana-datos-estadisticas...
ECONOMÍA
-- La tasa de inflación de la eurozona se debilitó al 1,7% en enero
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es