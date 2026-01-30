UE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

MADRID 30 Ene. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 30 de enero:
ECONOMÍA
-- El IPC se modera cinco décimas en enero y arranca el año en el 2,4% por luz y gasolinas
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- El PIB creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos, tras acelerarse en el último trimestre un 0,8%
https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...
-- Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en diciembre y los de importaciones caen un 4%
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
-- CaixaBank gana 5.891 millones en 2025, un 1,8% más
https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...
-- España deja de ser el país con más paro de la UE y cede el liderazgo a Finlandia, según los últimos datos de Eurostat
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- El Euríbor baja en enero al 2,245% y aliviará levemente la cuota hipotecaria
https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...
-- El déficit público baja al 1,08% del PIB en noviembre, con 18.206 millones, un 32,7% menos
https://www.epdata.es/datos/deficit-publico-evolucion-estadi...
-- El salario mínimo español es el séptimo más elevado de los 22 países de la UE que tienen uno fijado por ley
https://www.epdata.es/salario-minimo-mensual-union-europea/a...
-- La economía de México crece un 1,6% en 2025 impulsada por el sector primario
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...
-- El IPC de Alemania sube tres décimas en enero, hasta el 2,1%, y la subyacente una, al 2,5%
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- La confianza del consumidor baja una décima en diciembre, hasta su menor cifra desde octubre de 2023
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
-- El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- El PIB de Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- El PIB de Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...
SOCIEDAD
-- Las lluvias acumuladas en España desde el 1 de octubre suman 315 l/m2, un 11% más de lo normal
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es