UE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

MADRID 30 Ene. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 30 de enero:

ECONOMÍA

-- El IPC se modera cinco décimas en enero y arranca el año en el 2,4% por luz y gasolinas

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- El PIB creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos, tras acelerarse en el último trimestre un 0,8%

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...

-- Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en diciembre y los de importaciones caen un 4%

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

-- CaixaBank gana 5.891 millones en 2025, un 1,8% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...

-- España deja de ser el país con más paro de la UE y cede el liderazgo a Finlandia, según los últimos datos de Eurostat

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El Euríbor baja en enero al 2,245% y aliviará levemente la cuota hipotecaria

https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...

-- El déficit público baja al 1,08% del PIB en noviembre, con 18.206 millones, un 32,7% menos

https://www.epdata.es/datos/deficit-publico-evolucion-estadi...

-- El salario mínimo español es el séptimo más elevado de los 22 países de la UE que tienen uno fijado por ley

https://www.epdata.es/salario-minimo-mensual-union-europea/a...

-- La economía de México crece un 1,6% en 2025 impulsada por el sector primario

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-dat...

-- El IPC de Alemania sube tres décimas en enero, hasta el 2,1%, y la subyacente una, al 2,5%

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- La confianza del consumidor baja una décima en diciembre, hasta su menor cifra desde octubre de 2023

https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...

-- El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- El PIB de Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- El PIB de Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...

SOCIEDAD

-- Las lluvias acumuladas en España desde el 1 de octubre suman 315 l/m2, un 11% más de lo normal

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es