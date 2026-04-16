López ve suficientes por ahora medidas anticrisis, pero no descarta adoptar nuevas en el futuro

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). Este foro es u - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que el plan de medidas anticrisis del Gobierno, "uno de los más ambiciosos de toda la Unión Europea", se considera por ahora suficiente para paliar el impacto de la guerra, pero no ha descartado que en el futuro sean necesarias nuevas medidas.

Así ha respondido el ministro, en declaraciones a la prensa en el marco del foro Ametic AI Summit, al ser preguntado por una de las medidas que baraja Bruselas para recortar los costes energéticos: la implantación de un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas de los Estados miembros.

"Ahora mismo tenemos un plan encima de la mesa. A día de hoy ese plan es suficiente, pero no se descarta ninguna medida en el futuro", ha subrayado López, que ha recordado que esta misma semana el Gobierno adoptó más medidas para proteger a los transportistas de los mayores costes energéticos.

"Hay un diálogo constante que está haciendo este Gobierno con todos los sectores afectados y a día de hoy las medidas son suficientes (...), pero es verdad que hay que ver la evolución de ese conflicto. Lo más eficiente económicamente y más barato para todos, sería que acabara la guerra. Y si no fuera así, este Gobierno ha demostrado que da respuestas a la altura siempre y con celeridad", ha remarcado.

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