El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres organiza una residencia con la artista textil francesa Déborah Lavot - MVM

CÁCERES 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vostell de Malpartida de Cáceres recibirá en residencia a la artista textil francesa Déborah Lavot, que desarrollará el proyecto 'Tejidos urbanos, tejidos salvajes'. Esta iniciativa, enmarcada en la temporada del Institut Français de España 'Escenas francesas', bajo el lema 'Diseñar futuros', ha obtenido una beca de ayuda de parte del programa de la Unión Europea Culture Moves.

Utilizando su técnica característica, Déborah Lavot transformará mapas de carreteras en hilo mediante procesos tradicionales y confeccionará "mapas alternativos" similares a los planos de ciudades.

El programa comenzará el martes 12 de mayo con el taller 'Tejer el territorio', en el que participarán alumnos del CEIP Los Arcos, de Malpartida de Cáceres.

A partir de las ideas generales de su trabajo textil -travesía, memoria y territorio- el taller invitará a los alumnos a reflexionar sobre cómo los caminos, los paisajes y las prácticas humanas construyen una memoria colectiva de un lugar.

La artista se servirá de un telar móvil e invitará a observar el entorno y a recolectar pequeños elementos naturales que se integrarán en una obra de arte textil. El taller también propone redescubrir el hilado y el tejido como gestos ancestrales, reapropiados en una práctica contemporánea.

Ya el jueves, 14 de mayo, a las 12,00 horas, se inaugurará una exposición individual de Déborah Lavot que mostrará obras textiles realizadas anteriormente por la artista junto con dos obras de nueva creación realizadas durante su residencia.

El proyecto específico es una iniciativa del Instituto francés de Sevilla que desarrollará el Museo Vostell Malpartida, inspirándose en las vías pecuarias que históricamente han conectado distintos territorios y poniendo en este caso el énfasis en los caminos y carreteras de Extremadura y de la región francesa del Limousin, de donde procede la artista que reside en Aubusson, la Capital de la Tapicería.

Esta actividad forma parte del programa organizado por el Museo Vostell Malpartida para celebrar el Día Internacional de los Museos 2026, que incluye también propuestas de música clásica y contemporánea y de percusión comunitaria como herramienta de sostenibilidad, cohesión social y conciencia ambiental.